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Die Ethereum Prognose steht im Juli 2026 vor einem historischen Wendepunkt, denn der Token notiert bei rund 1.909 Dollar und liegt damit mehr als 61 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Erstmals in seiner Geschichte schloss ETH drei Quartale in Folge im Minus. Die Ethereum Foundation verschob das Glamsterdam-Upgrade offiziell auf das dritte Quartal. Spot-ETH-ETFs zogen in der Woche bis zum 17. Juli 105 Millionen Dollar an und beendeten eine acht Wochen lange Abflussserie. Doch reicht diese Wende für eine nachhaltige Erholung, oder fehlt dem Markt noch die entscheidende Dynamik?

Ethereum Prognose nach drei historischen Verlustquartalen und frischen ETF-Daten

Das vierte Quartal 2025 schloss mit minus 28 Prozent, das erste Quartal 2026 mit minus 29 Prozent und das zweite Quartal mit minus 25 Prozent. Diese drei aufeinanderfolgenden Verlustquartale markieren laut wallstreet-online eine absolute Premiere in der Kurshistorie von Ethereum. Der Kurs fiel vom Januarniveau bei 3.400 Dollar auf unter 1.520 Dollar im Juni, bevor eine Erholung einsetzte. Citi senkte am 1. Juli die Ethereum Prognose von 3.175 auf 2.240 Dollar und reduzierte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null.

Die Ethereum Foundation verschob das Glamsterdam-Upgrade auf das dritte Quartal 2026, nachdem der Juni-Termin nicht gehalten werden konnte. Das Upgrade soll ein neues Gas-Limit-Ziel von 200 Millionen einführen und die Basisschicht schneller und günstiger machen. Spot-ETH-ETFs verloren allein im Juni 529 Millionen Dollar, doch in der Woche bis zum 17. Juli drehten die Zuflüsse mit 105 Millionen Dollar ins Positive laut CoinMarketCap. Diese Wende beendete die längste Negativserie seit dem Start der ETF-Produkte.

BitMine Immersion hält mittlerweile 5,78 Millionen ETH und kontrolliert damit 4,8 Prozent des gesamten Angebots, während das Unternehmen allein in der vergangenen Woche weitere 7.430 ETH hinzukaufte. Am 1. Juli startete die Organisation Ethereum Institutional mit Unterstützung von Mitgründer Joe Lubin und soll Banken den Zugang zum Netzwerk erleichtern. Der RSI liegt bei 63 und zeigt wachsende bullische Dynamik unterhalb der überkauften Zone, während der 50-Tage-EMA bei 1.806 Dollar als erste Stütze dient.

Changelly prognostiziert ein Jahresende bei 2.518 Dollar, und CoinDCX sieht ein Juliziel von 1.960 Dollar. Die Ethereum Prognose für Juli sieht eine Zielzone zwischen 1.900 und 1.945 Dollar, doch bei einer Marktkapitalisierung von 232 Milliarden Dollar erfordert selbst eine Rückkehr zum Allzeithoch einen Anstieg von 158 Prozent, der Jahre dauern könnte.

Pepeto liefert Werkzeuge, während die Ethereum Prognose auf ein Upgrade wartet

Während die Ethereum Prognose auf ein technisches Upgrade wartet, hat ein Presale-Projekt seine Werkzeuge bereits vor der Listung fertiggestellt und sammelt Kapital in einer Phase, in der große Coins kämpfen. Der Risk Scorer prüft jeden Token-Vertrag automatisch, bevor Kapital einfließt, sodass Halter die Qualität ihres Investments kennen, bevor sie einen einzigen Dollar einsetzen. Eine Cross-Chain-Bridge verbindet Blockchains ohne Kosten und ermöglicht es, Positionen frei zwischen Netzwerken zu verschieben, wenn der Markt rotiert.

Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins steht hinter dem Projekt und bringt die Erfahrung mit, die den originalen Pepe-Coin zu einer Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar trug. Kapital in Höhe von mehr als 10 Millionen Dollar floss in den Presale, während die Ethereum Prognose von Quartalsverlust zu Quartalsverlust fiel, und diese Wallets handelten aus langfristiger Überzeugung. Sämtliche Smart Contracts wurden vor dem Start des Presales von SolidProof in einem umfangreichen Auditverfahren geprüft und als sicher bestätigt, was den Investoren eine dokumentierte Grundlage für ihre Entscheidung bietet.

Beide Werkzeuge funktionieren bereits heute bei einem Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar, und ein Besuch auf Pepeto zeigt den gesamten Funktionsumfang. Die Ethereum Prognose verlangt von Anlegern Geduld und ein Upgrade, das bisher nicht geliefert wurde, doch wer auf einen Presale mit fertigen Produkten setzt, wartet nicht auf technische Meilensteine.

Marktbeobachter sehen Potenzial für erhebliche Renditen, wenn die erwartete Listung den Presale-Preis durch den offenen Handel ablöst, und die gleiche Token-Menge von 420 Billionen, die den originalen Pepe-Coin auf 11 Milliarden Dollar trug, steht auch hinter diesem Projekt. Mit jeder verkauften Runde rückt die Listung näher, und nach der Börsenöffnung dürfte der offene Markt einen völlig neuen Preis bestimmen, der den Presale-Einstieg dauerhaft ersetzen könnte.

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Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt nach drei Verlustquartalen erste positive Signale durch ETF-Zuflüsse und Wal-Akkumulation, doch der Weg zurück zum Allzeithoch bleibt lang und abhängig vom Glamsterdam-Upgrade. Der Presale-Einstieg bei Pepeto folgt einer anderen Logik, weil ein einziges Listing-Ereignis die Rendite liefern könnte, für die ETH Jahre braucht. Die Ethereum Prognose verlangt makroökonomische Rückendeckung und technische Upgrades, doch das Presale-Fenster schließt sich mit jeder abgeschlossenen Runde, und diese Dynamik wartet auf niemanden.

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Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Ethereum Prognose für Juli 2026?

Die Ethereum Prognose für Juli 2026 zeigt ETH bei rund 1.909 Dollar nach drei aufeinanderfolgenden Verlustquartalen, während Spot-ETFs erstmals seit acht Wochen Zuflüsse von 105 Millionen Dollar verzeichneten und das Glamsterdam-Upgrade auf Q3 verschoben wurde.

Was bietet Pepeto im Vergleich zur Ethereum-Erholung?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit funktionierenden Werkzeugen wie einem Risk Scorer und einer Cross-Chain-Bridge, während die Ethereum Prognose auf ein Upgrade wartet. Alle Verträge wurden von SolidProof geprüft, und die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com zeigt alle Details zum aktuellen Presale.