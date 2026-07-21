© Foto: Claudio Schwarz - UnsplashDie Anteile des US-Solarmodulherstellers First Solar standen zuletzt erheblich unter Druck. Das sorgt jetzt für eine aussichtsreiche Einstiegschance. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - First Solar Der KI-Trade ist in den vergangenen Wochen gehörig unter die Räder geraten. Anlegerinnen und Anleger von Speicherchip-Herstellern wie Micron und SanDisk, aber auch anderer KI-Infrastrukturwerte sahen sich hohen Verlusten ausgesetzt, nachdem das Momentum einen Höhepunkt erreicht und anschließend die Sorgen bezüglich der Nachhaltigkeit sowohl der Kurs- als auch der Unternehmensgewinne überhandgenommen haben - nicht zuletzt auch aufgrund der rasant ansteigenden Verschuldung von …
Enthaltene Werte: US3364331070,DE000MM0LXXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE