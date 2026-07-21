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Ethereum notiert bei rund 1.865 Dollar und hat seit dem Allzeithoch im August 2025 mehr als 62 Prozent verloren. Die Ethereum Prognose steht nach drei aufeinanderfolgenden Verlustquartalen vor einer historischen Belastungsprobe. Die Ethereum Foundation hat das Glamsterdam-Upgrade von Juni auf das dritte Quartal verschoben, und Citi senkte das Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar. Gleichzeitig kehrten die ETF-Zuflüsse erstmals seit acht Wochen ins Positive. Können diese Signale die Wende einleiten, oder bleibt das Aufwärtspotenzial zu begrenzt für echte Portfolioveränderungen?

Ethereum Prognose nach Glamsterdam-Verzögerung und institutioneller Neuausrichtung

Die Ethereum Foundation bestätigte, dass das Glamsterdam-Upgrade auf das dritte Quartal 2026 verschoben wurde, nachdem der ursprüngliche Termin im Juni nicht gehalten werden konnte laut CoinMarketCap. Das Update soll das Gas-Limit von 60 Millionen auf 200 Millionen anheben, den Durchsatz verdreifachen und die Transaktionskosten deutlich senken. Glamsterdam gilt als der größte Hard Fork seit The Merge im September 2022, und die Verzögerung belastet das Vertrauen der Anleger. Die Ethereum Prognose verliert durch jede weitere Verschiebung an Glaubwürdigkeit.

ETH handelt aktuell bei rund 1.865 Dollar und liegt damit 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025 laut CoinGecko. Drei aufeinanderfolgende Verlustquartale sind eine absolute Premiere in der Kurshistorie von Ethereum. Das vierte Quartal 2025 schloss mit minus 28 Prozent, das erste Quartal 2026 mit minus 29 Prozent und das zweite Quartal 2026 mit minus 25 Prozent. Spot-ETH-ETFs verloren allein im Juni 529 Millionen Dollar an Abflüssen, bevor in der Woche bis zum 11. Juli erstmals 84 Millionen Dollar an frischem Kapital zurückkamen.

Citi senkte die Ethereum Prognose von 3.175 auf 2.240 Dollar und kürzte die erwarteten ETF-Zuflüsse auf null. Standard Chartered hält dagegen am Jahresziel von 4.000 Dollar fest, was vom aktuellen Niveau rund 115 Prozent Aufwärtspotenzial bedeuten würde. Der RSI liegt bei 63 und zeigt wachsende bullische Dynamik, doch der 100-Tage-EMA bei 1.944 Dollar bleibt als Widerstand unbezwungen.

Vitalik Buterin veröffentlichte am 4. Juli den Lean-Ethereum-Masterplan, der einen drei bis vier Jahre dauernden Umbau vorsieht. Die Ethereum Prognose für den Rest des Jahres hängt davon ab, ob Glamsterdam die versprochene Leistungssteigerung im dritten Quartal tatsächlich liefern kann, doch selbst im besten Szenario bleibt der Multiplikator für Neueinsteiger bei dieser Marktkapitalisierung begrenzt.

Pepeto und die Ethereum Prognose im Renditevergleich

Das Gespräch über die größten Presale-Renditen fühlt sich in diesem Zyklus anders an, und Pepeto liefert Zahlen, die kein anderer Einstieg derzeit bieten kann. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar angezogen, während ETH in derselben Phase 62 Prozent verlor, und Kapital, das gegen einen fallenden Markt fließt, trennt Überzeugung von Hoffnung.

Bevor ein Handel abgeschlossen wird, analysiert der Risk Scorer den zugrunde liegenden Vertrag und warnt vor betrügerischen Token, die bei neuen Listings regelmäßig auftauchen und monatelange Gewinne in Minuten auslöschen können. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Vermögenswerte zwischen Netzwerken, ohne eine Gebühr zu erheben, sodass der Wechsel von Ethereum oder Solana kein Kapital kostet, anstatt bei jeder Übertragung einen Teil zu verlieren. Diese Werkzeuge markieren die echte Lücke in der Ethereum Prognose, denn ETH bietet Kurserholung, während Pepeto Erholung, Schutz und den Multiplikator eines Presales vereinen könnte.

Wer 2015 bei 0,31 Dollar in ETH einstieg, verwandelte 1.000 Dollar in rund 15 Millionen Dollar, als der Token im August 2025 sein Allzeithoch erreichte, und diese frühen Käufer wünschen sich heute, den nächsten Einstieg in einem vergleichbaren Stadium gefunden zu haben. SolidProof hat jeden einzelnen Smart Contract auf der Pepeto-Plattform in einem umfangreichen Sicherheitsaudit geprüft und verifiziert, was die Barriere beseitigt, die großes Kapital in frühen Projektphasen oft zurückhaltend macht.

Die Wallets, die jetzt kaufen, dürften für die größten Renditen positioniert sein, die das Listing hervorbringen kann, und dieses Fenster schließt sich dauerhaft in dem Moment, in dem der öffentliche Handel beginnt. Die Ethereum Prognose diskutiert Prozentpunkte, doch der wahre Unterschied könnte in dem Abstand liegen, der zwischen Presale-Einstieg und Listing-Bewertung entsteht.

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Fazit

Die Ethereum Prognose bietet Erholung, doch die Mathematik erzählt die ganze Geschichte. ETH bei 4.000 Dollar von 1.865 Dollar wäre 115 Prozent, das Bestfall-Szenario der optimistischsten Bank am Markt. Frühe ETH-Käufer, die 2015 bei 0,31 Dollar einstiegen, erlebten einmal die Rendite, die nur ein Einstieg vor dem öffentlichen Handel ermöglicht. Pepeto, vom Schöpfer des originalen Pepe-Coins entwickelt und mit einem erwarteten Binance-Listing versehen, dürfte genau diesen frühen Zugang ermöglichen. Auf der offiziellen Pepeto-Website stehen bereits mehr als 10 Millionen Dollar an positioniertem Kapital, und wer die Ethereum Prognose mit diesem Presale-Einstieg verbindet, dürfte die Rendite sichern, die nach Handelsbeginn entfällt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die Ethereum Prognose für Presale-Käufer?

Die Ethereum Prognose zeigt ein Kursziel von 4.000 Dollar bis Ende 2026, was von 1.865 Dollar rund 115 Prozent Aufwärtspotenzial bedeutet. Presale-Einstiege wie Pepeto könnten bei einem Binance-Listing ein deutlich höheres Renditepotenzial bieten als ETH auf dem aktuellen Niveau.

Warum beobachten ETH-Anleger den Pepeto-Presale?

Ethereum liegt 62 Prozent unter seinem Allzeithoch und bietet begrenztes Aufwärtspotenzial. Pepeto bietet den frühen Einstieg, den ETH 2015 seinen Käufern ermöglichte, aber vom aktuellen Kurs bei 1.865 Dollar nicht mehr liefern kann. Die neuesten Zahlen zum Presale finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.