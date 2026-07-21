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WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker-Symbol: BNR
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21.07.26 | 17:35
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ratgeberGELD.at
21.07.2026 22:09 Uhr
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Brenntag - BNR: Rücksetzer zum 20er-EMA & Umkehrkerze!

Long Trade am Mittwoch?

Operative Marge bei Brenntag (BNR) muss besser werden! Kriegt der Chemiedistributeur aus Essen jetzt die Kurve?


Brenntag (BNR) - ISIN DE000A1DAHH0

Rückblick: Mit einem Kursplus von 15 Prozent in sechs Monaten zeigt die Brenntag-Aktie, dass sie ihre Schwächephase überwunden hat. Der Rücksetzer zur 20-Tagelinie und die heutige Umkehrkerze sind bullische Anzeichen, die noch dadurch verstärkt werden, dass der nachbörsliche Kurs etwas höher liegt.

Brenntag-Aktie: Chart vom 21.07.2026, Kürzel:BNR Kurs: 110.70 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sollte das Kaufsignal bestätigt werden, kommen wir per Measured Move zum Kursziel etwas über 62 EUR.

Mögliches bärisches Szenario

Operativ ist Brenntag noch nicht über den Berg. Daher ist der Stop Loss unter der letzten Tageskerze und unter den beiden gleitenden Durchschnitte, eine gute Möglichkeit, Verluste zu begrenzen.

Meinung:

Brenntag ist weltweit als Chemiedistributor tätig und verbindet den Handel mit Chemikalien mit Logistik, Lagerung, Mischung und kundenspezifischen Dienstleistungen für Industrieunternehmen. 2025 erzielte der Chemiedistributor aus Essen einen Umsatz von 16.24 Milliarden EUR, nach 16.84 Milliarden EUR im Vorjahr. Das operative EBITDA sank von 1.06 Milliarden EUR auf 998 Millionen EUR, während der Nettogewinn von 666.0 Millionen EUR auf 543.4 Millionen EUR zurückging. Damit standen Umsatz und Ergebnis unter dem Druck eines schwächeren Preis- und Nachfrageumfelds. Im dritten Quartal 2025 fiel der Umsatz von 4.32 Milliarden EUR auf 3.98 Milliarden EUR und das operative EBITDA von 270.2 Millionen EUR auf 248.9 Millionen EUR. Für die weitere Entwicklung der Aktie kommt es vor allem darauf an, ob Brenntag seine operative Marge wieder verbessern und sich die Nachfrage stabilisieren kann.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 8.44 Milliarden Mrd. EUR
  • Meine Meinung zu Brenntag ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/brenntag-aktie-bleibt-nach-bericht-und-kursmarken-gefragt/69818857
  • Veröffentlichungsdatum: 21.07.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil eine eng mit dem Autor verbundene Person Positionen in NDA hält.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
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