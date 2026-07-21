Krypto News Juli 2026 - Cardano aktiviert Van Rossem und Wale kaufen weiter

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Die wichtigste Krypto News der Woche kommt aus dem Cardano-Netzwerk, das am 18. Juli 2026 die Van Rossem Hard Fork aktiviert und damit als erstes Blockchain-Projekt ein Upgrade vollständig durch On-Chain-Governance beschlossen hat. ADA notiert bei rund 0,165 Dollar und damit 95 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar. Gleichzeitig haben Wale ihre Bestände weiter aufgestockt und kontrollieren nun 38,13 Prozent des gesamten ADA-Angebots. Unter der Oberfläche eines fallenden Kurses baut sich echte Substanz auf. Die zentrale Frage lautet jetzt, ob diese Fortschritte ausreichen, um ADA aus der Abwärtsbewegung zu befreien.

Krypto News im Detail - Cardano erreicht historischen Governance-Meilenstein

Die Van Rossem Hard Fork wurde am 18. Juli 2026 um 21:44 UTC aktiviert und hebt das Cardano-Netzwerk auf Protocol Version 11 an. Delegierte Vertreter stimmten mit 77,63 Prozent für das Upgrade, Stake-Pool-Betreiber gaben 52,7 Prozent Zustimmung. Das Constitutional Committee votierte mit sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung. Damit ist Van Rossem laut CoinDesk die erste Hard Fork in Cardanos Geschichte, die ohne zentrale Koordination durch Input Output ablief. Diese Krypto News markiert einen Wendepunkt für die dezentrale Steuerung des Netzwerks.

Das Upgrade senkt die Ausführungskosten für Plutus Smart Contracts und führt neue kryptografische Werkzeuge ein. Entwickler erhalten Zugang zu BLS12-381 Multi-Skalar-Multiplikation, nativen Array-Typen und modularer Exponentiation. Für DeFi-Entwickler und dApp-Betreiber bedeutet das günstigere Transaktionskosten und flexiblere Möglichkeiten beim Bau von Anwendungen. Das Netzwerk bereitet sich bereits auf Ouroboros Leios vor, das Ende 2026 den Durchsatz auf über 1.000 Transaktionen pro Sekunde steigern soll.

Die On-Chain-Daten zeigen trotz des Kursrückgangs klare Akkumulationsmuster. Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA erhöhten ihren Anteil am Gesamtangebot laut CoinMarketCap von 37,66 auf 38,13 Prozent. ADA notiert bei 0,165 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 6 Milliarden Dollar. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von 0,17 Dollar mit einer Spanne zwischen 0,166 und 0,173 Dollar. Die Spot-ETF-Berechtigung für ADA öffnet sich am 9. August 2026 nach Ablauf der sechsmonatigen Handelsfrist. In diesen Krypto News steckt ein Netzwerk mit echten Fortschritten, doch die Renditechancen ab 0,165 Dollar bleiben begrenzt, und genau dort richten Anleger ihren Blick auf den Presale-Bereich.

Pepeto bietet den Einstieg, den Krypto News bei Large Caps nicht liefern kann

Die aktuelle Krypto News rund um Cardano zeigt ein Projekt mit starker Technik, das trotzdem 95 Prozent unter seinem Höchststand handelt. Genau in dieser Phase suchen erfahrene Anleger nach Einstiegen, die eine andere Renditerechnung ermöglichen. Die Cross-Chain Bridge von Pepeto könnte dabei eine Lösung für ein Problem liefern, das viele Meme-Coin-Halter kennen. Die Bridge verbindet Token über verschiedene Netzwerke hinweg ohne Gebühren, sodass Kapital etwa von Ethereum zur BNB Chain wechseln kann, ohne dass Transferkosten die Position verkleinern.

PepetoSwap ermöglicht den Handel ohne Transaktionsgebühren, wodurch Gewinne vollständig in der Position verbleiben, statt bei jedem Kauf und Verkauf zu schrumpfen. Ein ehemaliger Binance-Experte hat Pepeto mit derselben Token-Struktur aufgebaut, die hinter dem originalen Pepe-Coin stand. SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass eingesetztes Kapital auf einer unabhängig auditierten Grundlage steht.

Bislang sind mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale geflossen, obwohl der breitere Markt zweistellige Verluste verzeichnete. Dieser Zufluss während einer Phase extremer Angst deutet auf Überzeugung hin, nicht auf Spekulation. Während ADA von 0,165 Dollar selbst bei einer Rückkehr auf 0,50 Dollar etwa ein Dreifaches liefern würde, könnten Presale-Einstiege laut Analysten ein deutlich höheres Vielfaches erreichen, wenn das erste Börsenlisting die Tür zum offenen Markt öffnet.

Der Presale von Pepeto steht bei 0,000000188 Dollar pro Token, und dieses Einstiegsfenster schließt sich dauerhaft mit dem Listing. Mehrere geplante Produkterweiterungen könnten die Nachfrage in den kommenden Monaten weiter antreiben. Wer in der Krypto News nach dem nächsten frühen Einstieg sucht, findet hier ein Projekt mit funktionierender Infrastruktur und einem Zeitfenster, das sich nicht wiederholen wird.

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Fazit

Die Krypto News rund um Cardano beschreibt ein Netzwerk, das technisch vorwärtsschreitet, während der Kurs bei 0,165 Dollar feststeckt. Pepeto bewegt sich in einem anderen Bereich des Marktes, wo der Einstiegspreis noch vor dem ersten Handelstag liegt. ADA müsste sich vervielfachen, um sein altes Hoch zu erreichen, doch die Marktkapitalisierung von 6 Milliarden Dollar begrenzt den Multiplikator neuer Käufer. Der Presale-Einstieg bei Pepeto könnte die Rendite liefern, die ein Large Cap aus seiner Bewertung heraus nicht bieten kann. Wer die Krypto News verfolgt und den Einstieg sucht, der in früheren Zyklen den Unterschied machte, dürfte dieses Fenster nicht übersehen wollen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die wichtigste Krypto News im Juli 2026?

Die wichtigste Krypto News im Juli 2026 ist die Aktivierung der Van Rossem Hard Fork bei Cardano am 18. Juli. Das Upgrade hebt das Netzwerk auf Protocol Version 11 an und wurde als erste Hard Fork in Cardanos Geschichte vollständig durch On-Chain-Governance beschlossen.

Warum beobachten Anleger Pepeto neben den aktuellen Krypto News?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit funktionierender Handelsplattform und unabhängigem SolidProof-Audit. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website pepetocoin.com.