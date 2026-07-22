Cardano Kurs nach dem Van Rossem Hard Fork und was Wale jetzt kaufen

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ADA notiert bei 0,165 Dollar, nur drei Tage nachdem Cardano sein bisher bedeutendstes Upgrade aktiviert hat. Der Cardano Kurs reagierte auf den Van Rossem Hard Fork bisher verhalten, obwohl das Netzwerk damit das erste vollständig on-chain gesteuerte Protokoll-Upgrade in seiner Geschichte abgeschlossen hat. Wal-Wallets mit mehr als einer Million ADA kontrollieren mittlerweile 67,5 Prozent des Umlaufbestands, ein Zeichen für wachsende institutionelle Überzeugung. Trotzdem steht ADA 95 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,10 Dollar. Kann das historische Governance-Upgrade den Cardano Kurs endlich aus der Seitwärtsbewegung befreien?

Van Rossem Hard Fork und Wal-Akkumulation prägen den Cardano Kurs

Cardano hat den Van Rossem Hard Fork am 18. Juli 2026 um 21 Uhr 44 UTC aktiviert und das Netzwerk auf Protocol Version 11 aktualisiert, ohne dass es zu Ausfällen kam. Laut CoinDesk ist dies das erste Upgrade in der Geschichte von Cardano, das vollständig durch On-Chain-Governance genehmigt wurde. Delegierte Vertreter stimmten mit 77,63 Prozent zu, Stake-Pool-Betreiber mit 52,7 Prozent, und das Constitutional Committee votierte einstimmig mit 6 zu 0. Input Output, das Unternehmen hinter dem Großteil des Codes, war erstmals nicht an der Koordination beteiligt.

Das Upgrade senkt die Kosten für die Ausführung von Plutus Smart Contracts und fügt kryptografische Werkzeuge hinzu, die Entwickler seit Langem angefordert haben. Van Rossem bereitet den Weg für Ouroboros Leios, ein Skalierungs-Upgrade, das später in 2026 erwartet wird und den Durchsatz auf über 1.000 Transaktionen pro Sekunde steigern soll. Laut CoinMarketCap kontrollieren Wallets mit mehr als einer Million ADA mittlerweile 67,5 Prozent des gesamten Umlaufbestands, der höchste Wert seit 2023. Diese Akkumulation durch Großanleger während eines Kurstiefs signalisiert langfristiges Vertrauen in das Netzwerk.

Changelly prognostiziert für Juli 2026 einen Durchschnittspreis von 0,170 Dollar bei einer Spanne zwischen 0,166 und 0,173 Dollar. Der Cardano Kurs bleibt weit unter der 50-Tage-EMA bei 0,189 Dollar und der 200-Tage-EMA bei 0,297 Dollar. CoinCodex modelliert ADA zwischen 0,17 und 0,24 Dollar für den Rest von 2026, und einige Analysten sehen 0,45 Dollar, falls ein Spot-ETF genehmigt wird. Selbst im optimistischsten Szenario liefert der Cardano Kurs von 0,165 Dollar aus eine Verdreifachung bis Vervierfachung, solide für einen Large Cap, aber weit entfernt von den Multiples, die Presale-Einträge nach einem Listing anvisieren.

Gebührenfreier Handel und warum Pepeto den Cardano Kurs als Referenz übertrifft

Während der Cardano Kurs auf zwei Katalysatoren wartet, die möglicherweise nie eintreffen, hat Pepeto die Spekulationsphase bereits hinter sich gelassen. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat einen Meme-Token ohne ein einziges Produkt zu einem Marktwert von 11 Milliarden Dollar geführt, und jetzt steht derselbe Kopf hinter Pepeto mit einer Börse, die bereits Live-Trades verarbeitet.

PepetoSwap führt Trades ohne Gebühren aus, sodass jeder eingesetzte Dollar vollständig im Wallet bleibt, anstatt bei jeder Transaktion einen Anteil zu verlieren. Die Cross-Chain-Bridge verbindet verschiedene Netzwerke ohne Kosten, damit Kapital auf einer Blockchain nicht festsitzt, während sich auf einer anderen eine Gelegenheit öffnet. Der Cardano Kurs hängt von Katalysatoren ab, die außerhalb der Kontrolle der Community liegen, doch das Listing von Pepeto hängt ausschließlich vom Team hinter einem Milliarden-Coin ab.

Im Presale sind bislang mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen, obwohl der Juni der schwächste Meme-Coin-Monat in 2026 war. Dieses Ergebnis könnte darauf hindeuten, dass erfahrene Investoren ihre Analyse bereits vor dem Monatsende abgeschlossen hatten. Bevor der Presale öffnete, hat SolidProof jeden einzelnen Vertrag einer vollständigen Prüfung unterzogen und die gesamte Codebasis als sicher bestätigt, was frühen Teilnehmern einen Schutz bietet, den die meisten Projekte in dieser Phase nicht vorweisen können.

Für Positionen, die vor dem Listing eröffnet wurden, könnten laut Analysten Vervielfachungen im dreistelligen Bereich möglich sein. Ein hochrangiger Binance-Experte hat die Handelsmaschine mitgestaltet, und diese Erfahrung sorgt dafür, dass die Börse Orders mit der Geschwindigkeit ausführt, die große Portfolios erfordern. Der Cardano Kurs kann vom aktuellen Niveau aus nicht liefern, was Pepeto aus einem einzigen Listing-Ereignis anstrebt, und das gleiche Gesamtangebot von 420 Billionen Token, das den originalen Pepe-Coin trug, sitzt unter diesem Projekt.

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Fazit

Der Cardano Kurs profitiert von einem historischen Upgrade und wachsender Wal-Akkumulation, und der Van Rossem Hard Fork beweist, dass das Netzwerk sich selbst regieren kann. Aber der Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der ohne Produkte 11 Milliarden Dollar erreichte, steht jetzt hinter Pepeto mit einer bereits arbeitenden Börse. Kapital in Höhe von mehr als 10 Millionen Dollar, das während einer Abwärtsphase eingeflossen ist, deutet auf ein Muster hin, das sich wiederholt. Der Einstieg jetzt könnte bedeuten, auf das zweite Projekt desselben Architekten zu setzen, bevor das Binance-Listing bestätigt, was das erste bewiesen hat. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wo sich Kapital positioniert, bevor sich das Fenster möglicherweise endgültig schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der Van Rossem Hard Fork für den Cardano Kurs?

Der Van Rossem Hard Fork senkt die Kosten für Smart Contracts und bereitet Ouroboros Leios vor, das über 1.000 Transaktionen pro Sekunde ermöglichen soll. Der Cardano Kurs steht aktuell bei 0,165 Dollar, und Analysten sehen eine Spanne von 0,17 bis 0,24 Dollar für den Rest von 2026.

Warum sammelt Pepeto während des ADA-Upgrades Kapital ein?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar mit einer laufenden Börse und einem sich nähernden Binance-Listing eingesammelt. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins steht hinter dem Projekt. Weitere Informationen finden Sie auf pepetocoin.com.