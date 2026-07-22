Carbios springt Dienstag zeitweise mehr als 30 Prozent nach oben. Erfolgreiche Produktionstests öffnen dem Recycling-Pionier einen Markt, der fast doppelt so groß ist wie sein bisheriges Kerngeschäft. Carbios meldet sich mit einem kräftigen Lebenszeichen zurück. Die Aktie des französischen Recycling-Spezialisten sprang am Dienstag zeitweise um mehr als 30 Prozent nach oben. Auslöser war ein technologischer Fortschritt, der das Geschäftsmodell deutlich verbreitern könnte. Das Unternehmen will sein Lizenzmodell künftig nicht mehr nur für PET-Verpackungen anbieten. Nach erfolgreichen Tests soll die Technologie nun auch bei Textilabfällen zum Einsatz kommen. Damit öffnet sich Carbios ein Markt, …
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