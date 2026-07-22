© Foto: Dall-ENach einer spektakulären Rallye ist die Lumentum-Aktie gefallen, doch Barclays sieht darin keinen Grund zur Sorge, sondern eine attraktive Einstiegschance.Die Aktie von Lumentum Holdings ist seit Jahresbeginn bereits über 120 Prozent gestiegen. Doch nach dem deutlichen Rücksetzer der letzten 3 Monate könnte sich für Anleger jetzt eine neue Kaufgelegenheit ergeben. Barclays hat die Bewertung für Lumentum von "Equal Weight" auf "Overweight" angehoben und das Kursziel von 1.000 US-Dollar bestätigt. Barclays bleibt bei der KI-Story bullish In den vergangenen drei Monaten verlor die Lumentum-Aktie 18 Prozent und blieb damit deutlich hinter dem breiten Halbleitersektor zurück. Investoren …
Enthaltene Werte: US55024U1097Den vollständigen Artikel lesen
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