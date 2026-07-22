Nach unserem intensiven Ausflug in den weltweiten Düngemittel-Notstand mit K+S AG, CF INDUSTRIES HOLDINGS, MOSAIC COMPANY und NUTRIEN LTD. wenden wir uns heute wieder dem heimischen Aktienmarkt zu und schauen dorthin, wo viele Anleger im Moment gar nicht hinsehen wollen: zu den gefallenen Schwergewichten aus DAX und MDAX. Denn während der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche mit 25.907 Punkten ein neues Allzeithoch markierte, tragen die schillernden Rüstungs-, KI- und Technologiewerte die Rallye fast im Alleingang. Ein ganzer Kranz von klassischen Standardwerten dagegen dümpelt weit unter den eigenen Höchstständen vor sich hin, mit Kursen, die keinen Cent Wachstumsphantasie mehr enthalten und stellenweise deutlich unter dem eigenen Substanzwert notieren.



Genau in solchen Marktphasen entstehen die besten Turnaround-Chancen. Wer als Anleger jetzt die Ruhe bewahrt, die Bilanzen liest und nicht dem allgemeinen Stimmungsbild folgt, kann Aktien einsammeln, die in zwölf bis achtzehn Monaten möglicherweise wieder mit ganz anderen Vorzeichen gehandelt werden. Besonders hart hat es den deutschen Auto- und Zuliefererbereich getroffen, der seit fast zwei Jahren als Symbol für alles gehandelt wird, was in Deutschland industriell falsch läuft: hohe Energiekosten, ambitionierte Klimaziele, schwache China-Nachfrage, aggressive US-Zölle, verunsicherte Konsumenten. Wir sehen Turnaround Chancen in diesem Bereich von denen Sie profitieren können, Sie finden unsere Empfehlungen in der Termin-Börse daily ( KLICK HIER ).





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