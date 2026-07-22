Hamburg (ots) -Gemeinsam auf dem Sofa sitzen, die Lieblingsserie schauen und eine Pringles-Dose weiterreichen: Oft sind es die kleinen Momente im Alltag, die Nähe schaffen. Eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von Pringles zeigt, dass soziale Kontakte und gemeinsame Essmomente für viele Menschen in Deutschland eine wichtige Bedeutung haben. 71 Prozent der Deutschen sagen, dass gemeinsame Zeit mit anderen Menschen ihr emotionales Wohlbefinden stärkt. Gleichzeitig geben 63 Prozent an, dass Essen und gemeinsame Essmomente ihnen dabei helfen, Nähe zu anderen Menschen aufzubauen.Mit der Kampagne Du auch? rückt Pringles genau diese kleinen Gesten des Miteinanders in den Mittelpunkt. Denn wer Snacks teilt, teilt oft mehr als Essen - nämlich Aufmerksamkeit, Nähe und einen gemeinsamen Moment.Die Umfrageergebnisse im Überblick:- 71 Prozent der Deutschen sagen, dass Zeit mit anderen Menschen ihr emotionales Wohlbefinden stärkt.- 35 Prozent sagen, dass soziale Kontakte helfen, Stress zu reduzieren und die Stimmung zu verbessern.- 63 Prozent empfinden Essen und gemeinsame Essmomente als verbindend.- 83 Prozent essen Snacks beim Schauen von Filmen oder Serien.- 48 Prozent teilen Snacks aus Zuneigung, Großzügigkeit und Gegenseitigkeit.71 Prozent sagen: Gemeinsame Zeit stärkt das emotionale WohlbefindenOb beim Abendessen mit der Familie, beim Serienabend mit Freund:innen oder beim gemeinsamen Snacken auf dem Sofa: Gemeinsame Momente müssen nicht groß inszeniert sein, um Bedeutung zu haben. Gerade niedrigschwellige Alltagssituationen können dazu beitragen, Nähe entstehen zu lassen. Die Umfrage zeigt, dass soziale Kontakte für viele Menschen in Deutschland eng mit emotionalem Wohlbefinden verbunden sind. Sieben von zehn Deutschen sagen, dass Zeit mit anderen Menschen ihr emotionales Wohlbefinden stärkt.Snack-Hotspot Sofa: 83 Prozent snacken bei Filmen und SerienBesonders alltagsnah zeigt sich die Verbindung von Snacking und gemeinsamer Zeit beim Blick auf die beliebtesten Snack-Anlässe. 83 Prozent der Deutschen essen Snacks beim Schauen von Filmen oder Serien. Damit ist der Sofaabend der stärkste Snack-Moment der Umfrage - und ein vertrautes Ritual in vielen Haushalten.Genau hier setzt Du auch? an: Die Kampagne greift die kleine, aber vertraute Geste des Weiterreichens auf. Die Pringles-Dose wandert von Hand zu Hand, alle greifen zu, der Moment wird geteilt. Aus einem einfachen Snack-Moment wird so ein gemeinsames Erlebnis.48 Prozent teilen Snacks aus Zuneigung und GroßzügigkeitDass Teilen emotional aufgeladen ist, zeigt auch ein weiterer Blick in die Umfrage. 48 Prozent der Befragten nennen Zuneigung, Großzügigkeit und Gegenseitigkeit als Motivation, Snacks mit anderen zu teilen. Weitere 47 Prozent teilen, um Gemeinschaft, Freude und Tradition zu feiern. Das Teilen von Snacks ist damit mehr als eine praktische Handlung - es kann ein Ausdruck von Nähe sein.Du auch?: Die kleinen Momente des Miteinanders feiernMit Du auch? feiert Pringles die einfachen Gesten, die Menschen im Alltag zusammenbringen. Die Kampagne zeigt: Nähe entsteht häufig nicht in großen Ereignissen, sondern in kleinen, wiederkehrenden Momenten - beim gemeinsamen Essen, beim Lachen auf dem Sofa oder beim Weiterreichen eines Snacks.Über die UmfrageDie verwendeten Daten beruhen auf einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag von Pringles. Befragt wurden 1.037 Personen ab 18 Jahren in Deutschland. Der Befragungszeitraum war vom 23. Januar bis 2. Februar 2026. Die Stichprobe wurde mittels Online-Interviews nach Geschlecht, Alter und Region erhoben.Pressekontakt:Uta RobkerBurchardstraße 14 | Sprinkenhof | 20095 HamburgTel.: +49 152 5863574E-Mail: uta.robker@kellanova.comAchtung! Alive GmbHBrüsseler Straße 89-93 | 50672 KölnTel.: +49 40 450210-500E-Mail: mediarelations-alive@achtung.deOriginal-Content von: Pringles, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54886/6319104