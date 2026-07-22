Ich mache jetzt seit Jahren Jugendbeteiligungsprozesse. Ich habe mit zigtausenden Jugendlichen über ihre Lebensrealität gesprochen. Aber die Ergebnisse unseres diesjährigen Jugendberichts Finanzbildung haben mich trotzdem wieder innehalten lassen. 72 Prozent der AHS-Schülerinnen und -Schüler lernen in der Schule nichts über Geld und Finanzen. Und gleichzeitig sagen 73 Prozent aller befragten Jugendlichen, dass sie genau das wollen: mehr Finanzbildung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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