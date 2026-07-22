Bronschhofen (www.anleihencheck.de) - Cicor verzeichnet in H1 starken Auftragseingang und kehrt in Q2 zu organischem Wachstum zurück - AnleihenewsDie Cicor Gruppe (ISIN CH0008702190/ WKN 913744) verzeichnete im ersten Halbjahr ein starkes Wachstum bei Umsatz und Auftragseingang, während die Profitabilität und die Cash Conversion von der laufenden Integrationsphase und Herausforderungen in der Lieferkette geprägt waren, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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