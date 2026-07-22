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DIE HOPF GMBH STEIGERT DIE PRODUKTIVITÄT UND SCHWEISSQUALITÄT MIT DEM PANASONIC-SCHWEISSROBOTERSYSTEM



22.07.2026 / 10:05 CET/CEST

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Die Panasonic TAWERS-Technologie sorgt bei der Hopf GmbH für eine höhere Produktivität, eine gleichbleibende Schweißqualität und reduzierte Ausfallzeiten, da sie Fertigungsprozesse zukunftssicher macht und automatisiert. WIESBADEN, Deutschland, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die von Panasonic Factory Solutions integrierte TAWERS Schweißtechnologie WGH wurde vom Automatisierungsspezialisten ERL für den deutschen Hersteller Hopf GmbH eingesetzt. Dies ist ein zentrales Merkmal für ERLs ARCentre XPERT-Schweißroboterlösung, die den Robotercontroller und die Schweißstromquelle in einer einzigen Plattform vereint. Größere Präzision und reduzierte Ausfallzeiten Um die Schweißqualität, die Produktionseffizienz und die Kapazität bei steigenden Produktionsanforderungen zu maximieren, umfasst die Lösung: Automatisierte Brennerreinigung, die eine konstante Schweißfunktion gewährleistet und Ausfallzeiten reduziert.

Integrierte Kühltechnologie, die kritische Bauteile vor Verschleiß schützt und die Lebensdauer verlängert.

Panasonics TouchSensor- und ARCSensor-Technologien kompensieren automatisch Werkstückstoleranzen und thermische Verzerrungen während des Schweißens. Dies liefert durchgehend präzise Schweißnähte mit einer Wiederholbarkeit von 0,1 mm. Erhöhte Produktivität und Prozessstabilität Die Lösung führt MIG/MAG-Schweißen mit Standard-, Puls- und speziellen Pulsverfahren durch, was es ermöglicht, eine breite Palette von Anwendungen zu unterstützen. Zwei konfigurierbare Arbeitsstationen ermöglichen es den Bedienern, verschiedene Bauteiltypen effizient zu verarbeiten, wobei angetriebene Positioniersysteme Werkstücke von bis zu 500 kg bearbeiten, um durchgehend präzise Schweißnähte zu gewährleisten. Die Lösung umfasst eine etwa acht Meter lange Fahrstrecke für den WGH-Roboter, die Reichweite und Flexibilität maximiert. Ein Rolliner-Drahtzuführsystem wurde ebenfalls für eine reibungslose und zuverlässige Drahtzufuhr eingesetzt. Dies reduziert den Verschleiß und minimiert Wartungsbedarf sowie Ausfallzeiten, die mit häufigen Drahtspulenwechseln verbunden sind. Nahtlose digitale Produktionsplanung Die ERL-Lösung beinhaltet außerdem Panasonics Desktop Programming & Simulation (DTPS)-Software. Diese Offline-Programmierplattform ermöglicht es Hopf GmbH, die Schweißarbeiten vor Produktionsbeginn virtuell zu planen, zu simulieren und zu optimieren. Betreiber können Barrierefreiheitsprüfungen, Kollisionsüberwachung und Schweißzyklusanalysen durchführen, während sie Schweißprogramme erstellen und modifizieren. Die Software unterstützt außerdem den Import von CAD-Daten und beinhaltet Panasonics Welding Navigator-Funktionalität, was hilft, die Programmierung zu optimieren und den Produktionsstart zu beschleunigen. Insgesamt hat die automatisierte ARCentre XPERT-Schweißroboterlösung bereits die Produktivität und Schweißqualität deutlich gesteigert, die manuelle Arbeitsbelastung reduziert und das Prozessmanagement vereinfacht. "Seit der Inbetriebnahme des ARCentre ist unsere Produktivität deutlich gestiegen", kommentiert Engelbert Hopf, Geschäftsführer der Hopf GmbH. "Wiederholungsaufträge sind besonders gut für das System geeignet, da sie sehr schnell mit minimaler Vorbereitung und Programmierarbeit hergestellt werden können." Um die vollständige Fallstudie zu lesen, klicken Sie hier: Technologie, die ankommt: neue Produktionschancen und -möglichkeiten bei Hopf GmbH mit dem ARCentre Schweißroboter unseres Partners ERL | Panasonic Connect View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-hopf-gmbh-steigert-die-produktivitat-und-schweissqualitat-mit-dem-panasonic-schweissrobotersystem-302831233.html



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