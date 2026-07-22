Smartsheet-CEO Rajeev Singh erklärt, welche Software die KI-Welle überlebt - und warum Agenten die neuen Nutzer sind. Rajeev Singh hat Concur mitgegründet und für 8,3 Milliarden Dollar an SAP verkauft, Accolade an die Börse geführt und vor neun Monaten den Chefposten bei Smartsheet übernommen - kurz nach dem Take-Private durch Blackstone und Vista. Mit Sascha Roehrer spricht er darüber, warum Smartsheet voll auf das Model Context Protocol setzt und Software für KI-Agenten statt nur für Menschen baut. Er nennt die drei Kriterien, an denen sich entscheidet, welche Enterprise-Software-Anbieter relevant bleiben, und erklärt, warum "LLM für alle freischalten" keine KI-Strategie ist. Außerdem: Modellkosten im Enterprise-Einsatz, Regulierung in EU und USA, sein Rat an Gründer und seine Prognosen zu Wirtschaft und Lebenserwartung. 00:00:00 Intro 00:02:25 Der Ingenieur im CEO 00:05:35 Was Smartsheet macht - und die MCP-Wette 00:07:40 Agenten als Projektmanager 00:10:13 Modellstrategie: Open Source, Kosten, Stabilität 00:12:35 Märkte und Branchen, Wachstum in Deutschland 00:14:48 Blackstone, Vista und das 20-Milliarden-Ziel 00:16:21 Welche Software die KI-Welle überlebt 00:20:24 Regulierung: EU AI Act vs. USA 00:22:59 Von Concur zu Accolade: die Gründerjahre 00:25:08 Jetzt gründen - aber wie? 00:28:00 Ein-Personen-Firmen und die Zukunft der Arbeit 00:31:13 Warum "LLM anschalten" keine Strategie ist 00:34:19 Boards, Healthcare-KI und Longevity 00:38:22 Speed vs. Data: 180 Mio. Automationen 00:40:02 Einstellen auf Neugier und Zähigkeit 00:44:22 Smartsheet in einem Jahr 00:46:18 Blase oder nicht? Blick auf die Wirtschaft 00:51:00 Application Layer und Daten-Moats 00:53:19 Die wildeste 20-Jahres-Prognose *Gast:* Rajeev Singh ist CEO von Smartsheet, einer Work-Management-Plattform mit über 100.000 Kunden, darunter mehr als 85 Prozent der Fortune 500. Zuvor Mitgründer und President von Concur (2014 für 8,3 Milliarden Dollar an SAP verkauft) sowie CEO und Chairman von Accolade (IPO 2020, 2025 von Transcarent übernommen). Er sitzt in den Boards von Basalt Health und Scala.ai. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rajeevsinghseattle/ Website: https://www.smartsheet.com/ *deeptech INSIGHTS:* deeptech INSIGHTS ist eine Long-Form-Interviewserie für Menschen, die Frontier-Technologie und die Zukunft beruflich denken. Host Sascha Roehrer spricht mit Executives, Investoren, Forschern und Vordenkern, die die Zukunft gestalten. Produziert von der Börsenmedien AG, Deutschlands führendem Finanzmedienhaus (DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, €uro, €uro am Sonntag). Youtube English: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGwe6Ab4ZdSc Youtube German: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYvuwOqohiSw Spotify English: https://open.spotify.com/show/033ONjPa8CuRZwJ0wZyWPz?si=c6fe9d33623e4418 Spotify German: https://open.spotify.com/show/033ONlTEHwbLHanLrQ6SeC?si=738da62560ed4cd7 Gastvorschläge & Feedback: team@deeptech-report.de Hinweis: Die deutsche Fassung dieser Folge nutzt eine KI-Synchronisation. (Art. 50 EU AI Act, Verordnung (EU) 2024/1689). Diese Folge dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung oder Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar.