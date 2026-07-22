© Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpaMonatelang waren die Anteile von Airbus von der Sorge um niedrigere Auslieferungszahlen belastet. Jetzt sorgte der Konzern mit neuen Zahlen für Klarheit. Starke Prognose katapultiert Airbus nach oben Sorgen um ein möglicherweise schwächeres Geschäft hat der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus mit einer am Dienstagabend vorgelegten Prognoseanhebung eine Absage erteilt. Die fiel so gut aus, dass die Aktie zur Wochenmitte noch vor dem Anlagenhersteller GEA der Top-Gewinner im deutschen Leitindex DAX ist. Gewinnprognose deutlich über den aktuellen Schätzungen Auf einem Investorentag in London stellte Airbus gestern einen angehobenen Ausblick auf die mittelfristige Geschäftsentwicklung …
Enthaltene Werte: US0970231058,NL0000235190,US29082A1079Den vollständigen Artikel lesen
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