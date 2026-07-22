Die Siemens-Aktie konnte den Kurseinbruch im März inzwischen vollständig wettmachen. Am Mittwoch notiert sie bei etwa 269 €. Insgesamt befindet sich der DAX-Konzern seit 2022 in einem langfristigen Aufwärtstrend, der lediglich von zwischenzeitlichen Korrekturen unterbrochen wurde. Doch wie viel Kurspotenzial steckt noch in der Aktie? Technologie im Fokus Kaum ein anderer deutscher Industriekonzern hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so konsequent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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