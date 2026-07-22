© Foto: Dall-EKrypto-Aktien steigen deutlich, nachdem Bessents Aussagen neue Hoffnung schüren, dass der Clarity Act noch vor der Sommerpause verabschiedet wird.Die Hoffnung auf ein Comeback am Kryptomarkt ist zurück. Besonders deutlich machte sich die neue Zuversicht bei Krypto-Aktien bemerkbar, allen voran Coinbase. Auslöser der Kauflaune waren Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. Dieser bezeichnete den Clarity Act als an der "1-Yard-Linie" und damit sinngemäß kurz vor dem Abschluss. Berichten zufolge drängte Bessent den Kongress darauf, das wegweisende Gesetz zur Regulierung des Kryptomarktes noch vor der Sitzungspause zu verabschieden. Optionshändler setzen auf Coinbase-Rallye Die Aktie von …
Enthaltene Werte: US5949724083,US7672921050,US19260Q1076,US7707001027,US44812J1043,US1725731079Den vollständigen Artikel lesen
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