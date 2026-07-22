Die Ergebnisse von Cicor für das erste Halbjahr 2026 waren gemischt. Der Umsatz und der Auftragseingang blieben stark, wobei das zweite Quartal wieder organisches Wachstum verzeichnete und der Bereich Aerospace & Defense (A&D) weiterhin überdurchschnittlich abschnitt. Allerdings wurden die Rentabilität und die Cash Conversion durch die Integration von Akquisitionen, Produktionsverlagerungen und Engpässe in der Lieferkette, insbesondere bei Leiterplatten (PCBs) und maßgeschneiderten A&D-Komponenten, beeinträchtigt. Das Management erwartet ein stärkeres zweites Halbjahr, unterstützt durch jährliche Einsparungen von über CHF 10 Millionen (voll ab 2027), abgeschlossene Hochlaufphasen und höhere Volumina. Wir belassen unsere Umsatzprognose weitgehend unverändert, senken jedoch die Erwartungen an das bereinigte EBITDA, um eine allmählichere Margenrückkehr widerzuspiegeln. Der Wachstumsausblick für die mittlere Frist bleibt intakt. KAUFEN, Kursziel CHF 180. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd
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