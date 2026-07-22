Fritz hat mit FritzOS 8.26 ein Firmware-Update für die Fritzbox 7510 bereitgestellt, das einen Fehler bei DSL-Verbindungen beheben soll. Außerdem enthält die Aktualisierung allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität. Mit der Fritzbox 7510 hatte Hersteller AVM, der jetzt Fritz heißt, im Jahr 2021 ein DSL-Einstiegsmodell auf den Markt gebracht, das Supervectoring-Anschlüsse mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde unterstützt. Zuletzt hatten Nutzer:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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