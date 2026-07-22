Solana Prognose im Juli 2026 nach dem Alpenglow-Upgrade und dem Morgan-Stanley-ETF

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Die Solana Prognose beginnt den Juli 2026 bei rund 77 Dollar, nachdem sich SOL innerhalb von zwei Wochen um 20 Prozent vom Juni-Tief bei 64 Dollar erholt hat und damit der stärkste Large-Cap-Performer der letzten Tage ist. Das Alpenglow-Upgrade zielt auf eine Transaktionsfinalität von 150 Millisekunden und rückt das Netzwerk in den Fokus institutioneller Anleger. Morgan Stanley hat einen eigenen Solana-ETF eingereicht, und MoneyGram validiert seit Juni Blöcke auf der Blockchain. Der Kurs liegt dennoch 74 Prozent unter seinem Allzeithoch von 293 Dollar. Was braucht die Solana Prognose für den entscheidenden Ausbruch über die 80-Dollar-Marke?

Solana Prognose gewinnt an Substanz durch Alpenglow und institutionelle Zuflüsse

SOL notiert bei rund 77 Dollar, nachdem der Kurs in der letzten Juniwoche auf ein Tief von 64 Dollar gefallen war und sich seitdem um rund 20 Prozent erholt hat. Die Solana Prognose profitiert vom Alpenglow-Upgrade, das die Transaktionsbestätigung von rund 12 Sekunden auf 150 Millisekunden senken soll. Laut CoinDesk ist der Mainnet-Start für das dritte Quartal 2026 geplant, und 98,27 Prozent der Validatoren haben dem Vorschlag bereits zugestimmt. Dieses Upgrade gilt als der größte Konsensumbau in der Geschichte des Netzwerks.

MoneyGram trat im Juni als Validator bei und verbindet fast 500.000 Standorte weltweit mit der Blockchain-Infrastruktur von Solana. Morgan Stanley hat einen eigenen Solana Trust bei den Behörden eingereicht, und die bestehenden Spot-ETFs von Bitwise und Fidelity haben zusammen mehr als eine Milliarde Dollar an kumulierten Zuflüssen überschritten. Laut Changelly liegt der Juli-Durchschnitt bei 81,72 Dollar mit einer Spanne zwischen 75,81 und 87,62 Dollar. Im Juni liefen 96 Prozent aller tokenisierten Aktientransaktionen über das Solana-Netzwerk, und der RWA-Wert erreichte mit 3,4 Milliarden Dollar einen neuen Rekord.

Die Zahl der aktiven Adressen nähert sich mit fast 7 Millionen einem Jahreshoch, und die Transaktionen pro Sekunde liegen bei rund 1.100 nahe einem Allzeitrekord. Der Widerstand bei 80 Dollar bleibt die entscheidende Marke für die Solana Prognose in diesem Monat. Circle hat weitere 500 Millionen USDC auf dem Netzwerk ausgegeben, was die verfügbare Liquidität für DeFi-Anwendungen erhöht. Doch selbst ein Ausbruch auf 87 Dollar liefert nur 13 Prozent vom aktuellen Niveau, eine Rendite, die Wochen perfekter Bedingungen erfordert und bei einer Marktkapitalisierung von 44 Milliarden Dollar die Grenzen großer Coins verdeutlicht.

Pepeto prüft jeden Vertrag, bevor ein Trade durchgeht

Die Solana Prognose zeigt ein Netzwerk, das technisch wächst, doch der Abstand zwischen Infrastruktur-Fortschritt und Rendite für Privatanleger bleibt bei 44 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung spürbar. Für Trader, die eine bessere Relation zwischen Einstieg und Potenzial suchen, bietet ein früher Presale-Zugang eine andere Ausgangslage. Der Risk Scorer von Pepeto prüft jeden Smart Contract, bevor ein Trade durchgeht, und markiert Probleme, damit Käufer die unsicheren Token vermeiden, die den Markt jedes Jahr Milliarden kosten.

Die Cross-Chain Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Kapital die beste Gelegenheit erreicht, ohne dass Gebühren die Rendite schmälern. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während Bitcoin um 20 Prozent fiel und den gesamten Markt nach unten zog. Dieses Kapital floss, weil die Wallets im Presale einen Preis sichern, der nach dem Binance-Listing nicht mehr existieren wird.

Vor dem Start des Presales hat SolidProof die gesamte Codebasis Zeile für Zeile durchleuchtet und jede Funktion einzeln verifiziert, sodass die technische Integrität des Projekts durch eine unabhängige Stelle bestätigt wurde. Der Kopf hinter dem originalen Pepe-Coin, der ohne ein einziges Produkt eine Marktbewertung von 11 Milliarden Dollar aufbaute, hat Pepeto als den nächsten Schritt konzipiert.

Analysten sehen Renditen von 100x bis 300x als erreichbar an, wenn das Binance-Listing den Handelsstart markiert, weil ein funktionierendes Tauschprotokoll der Bewertung einen tragfähigen Boden gibt. Die aktuelle Presale-Phase füllt sich stetig, während die meisten Trader Charts beobachten und auf eine Erholung warten, die Monate dauern könnte. Sobald das Listing den Preis festlegt, wird dieser Einstieg auf dem aktuellen Niveau nicht wiederkehren, und die Solana Prognose allein wird die Frage nach dem größten Hebel nicht beantworten.

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Fazit

Die Solana Prognose zeigt echten technischen Fortschritt mit Alpenglow und wachsende institutionelle Unterstützung durch MoneyGram und ETF-Zuflüsse. Doch 13 Prozent Potenzial bis 87 Dollar brauchen Wochen und perfekte Bedingungen bei einer Marktkapitalisierung von 44 Milliarden Dollar. Pepeto hat in der schwächsten Marktphase 2026 mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und bietet ein funktionierendes Tauschprotokoll vor dem erwarteten Binance-Listing. Die Solana Prognose zielt auf moderate Gewinne, doch der Abstand zwischen Presale und Listing könnte in derselben Zeitspanne ein völlig anderes Ergebnis liefern. Frühe Positionen vor dem Handelsstart sichern die Differenz, die nach dem Listing nicht mehr verfügbar sein dürfte.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Solana Prognose für Juli 2026?

SOL handelt bei rund 77 Dollar mit Unterstützung bei 73 Dollar und Widerstand bei 80 Dollar. Das Alpenglow-Upgrade und der Morgan-Stanley-ETF könnten den nächsten Impuls für die Solana Prognose liefern.

Warum sammelt Pepeto während des Marktabschwungs Kapital?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar im Presale eingesammelt, gestützt durch ein SolidProof-Audit und ein erwartetes Binance-Listing. Der Risk Scorer und die Cross-Chain Bridge bieten Werkzeuge, die den Presale-Einstieg attraktiv machen. Alle Details finden Sie auf pepetocoin.com.