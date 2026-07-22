© Foto: JOE MARINO - newscomNach den ersten Zahlen könnte sich der Druck auf die Aktie massiv verschärfen. Shortseller lauern bereits - und für Insider geht es um Milliarden. Bei SpaceX rückt nach dem Rekordbörsengang der nächste Stresstest näher. Ab dem 6. August laufen erste Sperrfristen aus, nur zwei Tage nach den ersten Quartalszahlen des Unternehmens. Dann dürfen Insider und frühe Investoren Aktien im Wert von bis zu 116 Milliarden US-Dollar verkaufen. Freigegeben werden zunächst rund 911,5 Millionen Aktien. Sollte die Aktie zuvor bestimmte Kursziele erreichen, könnten kurzfristig weitere 455,8 Millionen Aktien handelbar werden. Für Anleger ist das brisant, weil die Aktie schon jetzt deutlich unter Druck steht. …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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