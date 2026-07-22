FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien internationaler Energietechnikkonzerne haben am Mittwoch ihrem starken Lauf abermals Tribut gezollt. Der Quartalsbericht des US-Konzerns GE Vernova mit einem angehobenen Ausblick reichte nicht, um den Schwung zu erhalten. Nach einer ersten positiven Reaktion auf die Zahlen von GE Vernova sackten die Titel in New York mit 8 Prozent ins Minus. Die Anteilsscheine des deutschen Konkurrenten Siemens Energy büßten nach einem kurzen Anstieg zuletzt fast 8 Prozent ein.

Bei GE Vernova reagierten die Anleger negativ auf die angehobene Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Es kam zu Gewinnmitnahmen nach einer Rally, die den GE-Vernova-Kurs in diesem Jahr um 65 Prozent ins Plus getrieben hatte. Der Ausblick reiche den Anlegern nicht, um dieses Niveau zu rechtfertigen, hieß es. Siemens Energy stehen 2026 bislang auch gut da mit einem Anstieg, der am Vortag in der Spitze noch mehr als 30 Prozent groß war.

Aus den GE-Zahlen ging auch hervor, dass die Amerikaner mit Schwächen in ihrer Windkraftsparte zu kämpfen haben, in der auch Siemens Energy mit seiner Tochter Gamesa aktiv ist. Dies drückte an der Frankfurter Börse auch die Aktien von Nordex mit mehr als 4 Prozent ins Minus./tih/ajx/mis