Frankfurt (www.fondscheck.de) - Kursverluste in der KI-Branche, rasanter Wiederanstieg des Ölpreises - an den Märkten ist viel Bewegung, so die Deutsche Börse AG."Bei uns ist Hauptthema Asien", melde Andreas Schröer von Lang & Schwarz. Speziell Südkoreas Aktien würden rege gehandelt, mal gekauft, mal verkauft, etwa mit dem Xtrackers MSCI Korea (ISIN LU0292100XXX/ WKN DBX1K2). Auch japanische Aktien seien umsatzstark mit Zu- und Abflüssen, je nach Nachrichtenlage. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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