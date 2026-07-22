© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpaPhilip Morris erzielt erstmals mehr als 11 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz. Vor allem IQOS treibt das Wachstum. Der ausgewiesene Gewinn sinkt dennoch.Philip Morris hat im zweiten Quartal erstmals einen Nettoumsatz von mehr als 11 Milliarden US-Dollar erzielt. Das teilte der Tabakkonzern am Dienstag mit. Wachstumstreiber blieb das Geschäft mit rauchfreien Produkten rund um IQOS. Gleichzeitig belastete eine milliardenschwere Wertberichtigung den ausgewiesenen Gewinn. Die Aktie von Philip Morris verlor nach Veröffentlichung der Zahlen vorbörslich weitere 2 Prozent und notierte bei 184,68 US-Dollar (Stand 13:33 Uhr MESZ). Rauchfreie Produkte treiben das Wachstum Der Nettoumsatz stieg im …
Enthaltene Werte: US7181721090Den vollständigen Artikel lesen
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