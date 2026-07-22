5 Top Cybersecurity-Aktien: SpaceX: Aktie vor Short Squeeze? | Tencent: Rückläufiger Umsatz? | Airbus: Top!

Ist die Erholung bei Tencent schon wieder vorbei? Es wird spekuliert, dass die Umsätze im Bereich mobile Gaming rückläufig sind. Das hat der Aktie heute schwer zugesetzt. Wie sollten Anleger jetzt damit umgehen?Schutz vor KI-Angriffen: Cybersecurity-Aktien im Check Künstliche Intelligenz macht Hacker schneller, gefährlicher und schwerer zu stoppen. Konzerne müssen darauf vorbereitet sein und die Ausgaben für ihre digitale Sicherheit hochfahren. Welche Aktien profitieren davon besonders? Palo Alto, Crowdstrike oder Newcomer wie Rubrik? Wir haben fünf Favoriten, einen ETF und ein ganz heißes Eisen aus der Branche rausgefiltert. SpaceX: Fangen die Short-Seller an zu zittern und lösen einen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran