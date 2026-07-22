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WKN: 938914 | ISIN: NL0000235190 | Ticker-Symbol: AIR
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22.07.26 | 15:25
206,20 Euro
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
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Markus Weingran
22.07.2026 15:27 Uhr
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5 Top Cybersecurity-Aktien: SpaceX: Aktie vor Short Squeeze? | Tencent: Rückläufiger Umsatz? | Airbus: Top!

Ist die Erholung bei Tencent schon wieder vorbei? Es wird spekuliert, dass die Umsätze im Bereich mobile Gaming rückläufig sind. Das hat der Aktie heute schwer zugesetzt. Wie sollten Anleger jetzt damit umgehen?Schutz vor KI-Angriffen: Cybersecurity-Aktien im Check Künstliche Intelligenz macht Hacker schneller, gefährlicher und schwerer zu stoppen. Konzerne müssen darauf vorbereitet sein und die Ausgaben für ihre digitale Sicherheit hochfahren. Welche Aktien profitieren davon besonders? Palo Alto, Crowdstrike oder Newcomer wie Rubrik? Wir haben fünf Favoriten, einen ETF und ein ganz heißes Eisen aus der Branche rausgefiltert. SpaceX: Fangen die Short-Seller an zu zittern und lösen einen …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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