Künftig wird die Energiewende nicht daran gemessen, wie ambitioniert politische Ziele formuliert sind, sondern daran, ob sie jederzeit bezahlbaren Strom in ausreichender Menge und mit sinkendem CO2-Fußabdruck liefert. In einem Marktkommentar für den Bernecker Börsenkompass analysiert Investmentprofi Serge Nussbaumer vom Schweizer Wertpapierhaus Maverix die aktuelle Ausgangslage bei der Umsetzung der Energiewende und erläutert, wie sich die Anleger hier am besten positionieren.
Den kompletten Marktkommentar lesen Sie hier:
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/marktkommentar-energiewende-investmentprofi-sieht-diese-aktie-hervorragend-positioniert_H729280802_6799628/
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