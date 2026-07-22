Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: Aktien weltweit mit Nachhaltigkeitsfilter und mit einer Value & Quality-Strategie, aus den USA mit und ohne US-Dollar-Hedge, mit Fokus auf Rechenzentren und KI-Infrastruktur sowie Bitcoin-Mining, so die Deutsche Börse AG.Der Schroder Global Equity Custom Active UCITS ETF (ISIN: IE000GML9XXX) werde aktiv verwaltet und investiere in Unternehmen weltweit. Die Anlagestrategie konzentriere sich auf Unternehmen mit ausgeprägten Value und/oder Quality Merkmalen und ziele sowohl auf unterbewertete Firmen mit starken Marktpositionen als auch auf Unternehmen mit stabilen Erträgen und soliden Bilanzen ab. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de