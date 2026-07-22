Hamburg/Treviso (ots) -Toskana, Champagne, Bordeaux? Nett, aber oft überlaufen, teuer und lange kein Geheimtipp mehr. Wer heute nach einem Weingebiet sucht, das stilvollen Genuss und Leichtigkeit verbindet, sollte weiter nordöstlich schauen: ins Prosecco DOC-Gebiet zwischen Veneto und Friaul-Julisch Venetien. Nur wenige Autostunden von der Schweiz und von Süddeutschland entfernt, bietet das Prosecco DOC-Gebiet eine der spannendsten Destinationen Europas - nahbar, vielseitig und kontrastreich. Zwischen Treviso und der Adriaküste erleben Wine Lover echte gelebte Aperitivo-Kultur, urige Städtchen und bezahlbare Unterkünfte. Innerhalb kurzer Distanzen treffen Weinberge auf alpine Landschaften, idyllische Agriturismi und die Lagune von Venedig.Das Prosecco-Gebiet lässt sich also entspannt als viertägiger Kurztrip erleben - mit Treviso als idealem Ausgangspunkt. Die Stadt ist kleiner, ruhiger und zugänglicher als Venedig, liegt aber mitten in der Weinregion. Wer hier ankommt, braucht keinen großen Plan - ein Spaziergang entlang der Kanäle, ein Glas Prosecco DOC solo oder als Spritz-Cocktail auf einer Piazza und ein Abendessen in einer gemütlichen Trattoria bieten alles für einen ersten genussvollen Reisetag.Am zweiten Tag führt die Route hinaus in die Weinlandschaft rund um Treviso. Zwischen Reben mit Panoramaaussicht wird bei den familiengeführten Weingütern erlebbar, wie viel Handwerk und Herkunft in einer Flasche Prosecco DOC steckt. Eine Verkostung oder Kellerführung ist dabei oft der schönste Programmpunkt des Tages - informativ, spannend und dennoch verständlich ohne viel Blabla. Wer mag, kombiniert den Ausflug mit einem einfachen Picknick im Weinberg oder mit einem Mittagessen in einer hübschen Osteria.Der dritte Tag gehört Venedig - aber ohne Pflichtprogramm oder Zeitdruck. Statt großer Menü-Dramaturgie lohnt sich ein Streifzug durch die Bacar, die traditionellen Weinbars der Lagunenstadt. Dort treffen sich Einheimische und Besucher zum Lunch mit Antipasti und einem Glas Prosecco DOC. Bruschetta, saftige Hackbällchen, Sardinen und Artischocken nach venezianischer Art oder cremiger Stockfisch zeigen, warum der Schaumwein als Foodpairing so gut funktioniert: Seine Frische und feine Perlage balancieren salzige, cremige, frittierte oder süß-saure Aromen perfekt aus.Zum Abschluss lohnt sich ein Abstecher nach Padua oder Udine. Padua begeistert mit malerischen Arkaden, belebten Plätzen und einer inspirierenden Aperitivo-Kultur; Udine zeigt die kulinarische Schnittstelle zwischen Alpen und Meer - sei es der Schinken San Daniele DOP oder das traditionelle Gericht Frico, ein herzhafter Käse-Kartoffel-Fladen. Wer mehr Zeit hat, fährt nach Triest und entdeckt dort Hafenflair, Kaffeehauskultur und kommt in den Genuss der würzigen Fisch-Eintöpfe.So entsteht eine Weinreise, die nicht überladen ist, sondern genau das bietet, was das Prosecco-Gebiet so besonders macht: kurze Wege, echte Genussmomente und eine Vielfalt, die sich auch mit kleinem Budget erleben lässt. Das Prosecco-Gebiet ist keine Weinreise für irgendwann. Es ist die perfekte Genuss-Auszeit für jetzt.Save the date: Prosecco DOC auf dem Gourmet Festival DüsseldorfWer den Geschmack des Prosecco-Gebiets in Deutschland erleben möchte, sollte sich das Gourmet Festival Düsseldorf vormerken: Vom 21. bis 23. August 2026 verwandelt sich die Königsallee in eine große Genussmeile. Auch Prosecco DOC ist in diesem Jahr mit einem eigenen Stand vertreten: Besucherinnen und Besucher können dort das Original verkosten, verschiedene Prosecco DOC-Stile kennenlernen, Fragen an Prosecco-Profis stellen und an einem Pub-Quiz teilnehmen. Laut Veranstalter gilt das Gourmet Festival als Europas größtes Food Festival und bringt rund 220 Aussteller sowie über 100.000 Besucherinnen und Besucher auf Düsseldorfs Prachtboulevard zusammen. Der Eintritt ist frei.Pressekontakt:Casa Prosecco Deutschland | ff.k Public Relations GmbHJacqueline HeßChristoph-Probst-Weg 420251 HamburgTel. +49 40 611356 38prosecco@ffk-pr.comOriginal-Content von: Casa Prosecco Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183080/6319619