Die Hasbro-Aktie sorgte in den letzten Tagen für sehr gute Laune bei Anlegern. Am gestrigen Dienstag setzte sie mit einem Kursgewinn von +9% ihren seit Monatsbeginn anhaltenden Aufwärtstrend beschleunigt fort. Was gibt dem US-Spielwarenriesen derzeit so viel Rückenwind und ist die Gaming-Aktie ein erfolgversprechendes Investment? Dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum Der Grund für den gestrigen Kurssprung der Hasbro-Aktie war die Vorlage sehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de