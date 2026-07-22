Mittlerweile könnte man fast schon automatisiert Short-Positionen aufbauen immer dann, wenn Industrie- und Tech-Unternehmen ihre Quartalszahlen melden. Irgendwas scheint immer nicht zu passen und der Kurs fällt. Ob es Gewinnmitnahmen sind, kein Beat der Erwartungen oder gleichbleibende Zukunftsprognosen. So ist es GE Vernova ergangen, nachdem die Q2 2026 Ergebnisse heute veröffentlicht wurden: -8% Kurseinbruch, weil die Windkraftsparte sich einfach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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