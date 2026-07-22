Das von STIFEL kurz vor dem Quartalszahlentermin auf 170 $ angehobene Kursziel erscheint nun doch zu optimistisch. Die Erwartung positiver Nachrichten zu Projekten erfüllte sich zunächst nicht, das Management berichtete aber von Inititativen, neue Kunden für den Absatz modernster Messgeräte (Advanced Metering) zu gewinnen.
Mit den Abrufzahlen bestehender Projekte ist das Management offenbar unzufrieden. Der Umsatz im Quartal schrumpfte um 6,6 % auf 222 Mio. $, im Gesamtjahr sollen die vergleichbaren Erlöse (ohne Akquisitionen) das Vorjahresniveau erreichen. Im Quartal ergab sich ein Ergebnisrückgang von 1,17 auf 1,02 $ je Aktie.
Helmut Gellermann
Mit den Abrufzahlen bestehender Projekte ist das Management offenbar unzufrieden. Der Umsatz im Quartal schrumpfte um 6,6 % auf 222 Mio. $, im Gesamtjahr sollen die vergleichbaren Erlöse (ohne Akquisitionen) das Vorjahresniveau erreichen. Im Quartal ergab sich ein Ergebnisrückgang von 1,17 auf 1,02 $ je Aktie.
Helmut Gellermann
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