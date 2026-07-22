EQS-Ad-hoc: Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Erhebliche außerordentliche Aufwendungen
Effizienzsteigerung bei BBS Automation, vorläufige Zahlen Q2 2026
Dürr AG - WKN 556520 / ISIN DE0005565204
Bietigheim-Bissingen, 22. Juli 2026 - Die Dürr AG plant ein Programm zur Effizienzsteigerung in der zur Division Industrial Automation gehörenden Business Unit BBS Automation. Ziele sind eine bestmögliche Aufstellung von BBS Automation für zukünftiges profitables Wachstum und Kostensenkungen von rund 30 Mio. € p.a., die größtenteils 2027 wirksam werden.
Unter anderem ist bei BBS Automation der Abbau von rund 500 Stellen weltweit vorgesehen. Für 2026 plant Dürr Restrukturierungsaufwendungen von 40 bis 50 Mio. €, die größtenteils im Kontext der bei BBS Automation geplanten Maßnahmen stehen. Davon wurden rund 8 Mio. € im zweiten Quartal gebucht.
Zum 30. Juni 2026 wird eine Wertminderung von circa 90 bis 100 Mio. € auf den Geschäfts- oder Firmenwert von BBS Automation gebucht. Sie reflektiert den unter den Erwartungen liegenden Auftragseingang von BBS Automation im ersten Halbjahr sowie eine Anpassung der Markterwartungen und der Planung für Umsatz und Ergebnis. Ab 2030 wird für BBS Automation nun ein Umsatz von über 600 Mio. € erwartet (zuvor: 800 Mio. €), das Ziel für die EBIT-Marge vor Sondereffekten ist 8 %. Die Restrukturierungsaufwendungen und die Wertminderung werden als Sondereffekte erfasst.
Der Dürr-Konzern erzielte im zweiten Quartal 2026 folgende vorläufige Werte und bewegt sich damit im Rahmen des von Dürr ermittelten und veröffentlichten Marktkonsens:
Die Konzernprognose für 2026 wird bestätigt. Die schwächer als erwartete Entwicklung bei BBS Automation wird durch die anderen Geschäftseinheiten kompensiert. Die Prognose für Industrial Automation wird angepasst auf: 500 bis 600 Mio. € Auftragseingang, 575 bis 625 Mio. € Umsatz, -1,0 bis 1,0 % EBIT-Marge vor Sondereffekten (zuvor: 600 bis 750 Mio. €, 625 bis 725 Mio. €, 5,0 bis 6,5 %).
Der Finanzbericht für das erste Halbjahr 2026 mit den finalen Zahlen wird wie geplant am 6. August 2026 veröffentlicht.
1 Die Ergebniskennzahlen im Jahr 2025 enthalten Belastungen aus Allokationseffekten (H1 2025: -6,0 Mio. €), die aus der Veräußerung des Umwelttechnikgeschäfts resultieren.
1 Die Vorjahreswerte wurden an die zum 1. Januar 2026 veränderte Division-Struktur angepasst.
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