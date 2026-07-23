Das neue China: Power Metallic Mines, GE Aerospace und DHL Group wittern Kurschancen in Saudi-Arabien

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist gerade abgepfiffen, der Plan für die kommenden Turniere steht. Die Blicke der cleversten Manager richten sich schon jetzt auf das Gastgeberland der übernächsten WM, die 2034 in Saudi-Arabien stattfinden soll. Das Königreich schwimmt nicht nur im Geld, es öffnet sich auch immer weiter und leitet seine Ölmilliarden gezielt in neue Branchen. Drei Unternehmen, die davon in besonderem Maße profitieren, sind der kanadische Rohstoff-Explorer Power Metallic Mines, der US-Triebwerksbauer GE Aerospace und der Logistikkonzern DHL Group, im Börsianerjargon immer noch die gute alte Deutsche Post. Zudem steht das Trio im Mittelpunkt von Megatrends wie steigenden Militärausgaben, sicheren Lieferketten, Elektromobilität und Internethandel.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 zukunftsbilanzen.de