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WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL
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22.07.26 | 17:35
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zukunftsbilanzen.de
23.07.2026 06:46 Uhr
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Das neue China: Power Metallic Mines, GE Aerospace und DHL Group wittern Kurschancen in Saudi-Arabien

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist gerade abgepfiffen, der Plan für die kommenden Turniere steht. Die Blicke der cleversten Manager richten sich schon jetzt auf das Gastgeberland der übernächsten WM, die 2034 in Saudi-Arabien stattfinden soll. Das Königreich schwimmt nicht nur im Geld, es öffnet sich auch immer weiter und leitet seine Ölmilliarden gezielt in neue Branchen. Drei Unternehmen, die davon in besonderem Maße profitieren, sind der kanadische Rohstoff-Explorer Power Metallic Mines, der US-Triebwerksbauer GE Aerospace und der Logistikkonzern DHL Group, im Börsianerjargon immer noch die gute alte Deutsche Post. Zudem steht das Trio im Mittelpunkt von Megatrends wie steigenden Militärausgaben, sicheren Lieferketten, Elektromobilität und Internethandel.

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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