© Foto: Daniel Kalker - picture allianceAlphabet hebt die Investitionsprognose an und schickt die Aktie auf Talfahrt. Selbst das Cloud-Wachstum kann die Angst vor explodierenden KI-Kosten nicht ausräumt.Alphabet hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Berichtssaison der großen US-Technologiekonzerne eröffnet und vor allem mit den enormen Kosten des globalen KI-Wettrüstens für Unruhe gesorgt. Die Alphabet-Aktie hatte den regulären Handel bereits 1,46 Prozent tiefer bei 342,09 US-Dollar beendet und verlor nachbörslich weitere 3,31 Prozent auf 330,75 US-Dollar. Auslöser der Verkäufe war weniger das operative Geschäft als vielmehr die deutlich angehobene Ausgabenplanung. Alphabet erwartet für 2026 nun Investitionen von 195 bis …
Enthaltene Werte: US02079K3059Den vollständigen Artikel lesen
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