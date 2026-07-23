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Die Krypto News dieser Woche dominiert eine Zahl, die den gesamten Markt aufhorchen lässt. Ethereum notiert am 22. Juli 2026 bei rund 1.932 Dollar, und ein einzelner Wal hat innerhalb von drei Tagen 89.396 ETH im Wert von 165 Millionen Dollar über Coinbase Prime akkumuliert. Zum ersten Mal in der Geschichte von Ethereum schlossen drei aufeinanderfolgende Quartale im Minus. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 28 und zeigt Angst, obwohl Großanleger in einem Tempo akkumulieren, das in diesem Zyklus einmalig ist. Warum kaufen die größten Wallets genau dann, wenn der Chart nach unten zeigt?

Krypto News zwischen Wal-Akkumulation und Ethereums historischer Verlustserie

ETH handelt am 22. Juli bei rund 1.932 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von etwa 229 Milliarden Dollar und liegt 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar. Zum ersten Mal schloss Ethereum drei Quartale in Folge im Minus. Die Schlagzeilen der vergangenen Tage drehen sich um massive Wal-Käufe, die genau in dieser Schwächephase stattfinden.

Ein einzelner Wal kaufte laut wallstreet-online zwischen dem 14. und 16. Juli insgesamt 89.396 ETH im Wert von 165 Millionen Dollar über Coinbase Prime. Weitere 81.898 ETH im Wert von 155 Millionen Dollar zogen Großanleger zwischen dem 15. und 17. Juli von Börsen ab, wie The Crypto Basic berichtete. Bitmine hält mittlerweile 5,77 Millionen ETH und nähert sich dem Ziel, fünf Prozent der gesamten Versorgung zu kontrollieren.

Der US-Inflationsbericht für Juni fiel mit 3,5 Prozent unter die erwarteten 3,8 Prozent und trieb ETH an einem Tag um sechs Prozent nach oben. Die Ethereum Foundation verschob das Glamsterdam-Upgrade auf das dritte Quartal 2026. Spot-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 10. Juli Zuflüsse von 84 Millionen Dollar. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnitt von 1.874 Dollar bei einer Spanne zwischen 1.831 und 1.917 Dollar. Die Exchange-Reserven sind seit dem 5. Juli um 253.000 ETH gesunken, was auf Akkumulation in der Eigenverwahrung hindeutet und dem Einzelanleger einen passenden Einstieg mit eigenem Preisauslöser suchen lässt.

Pepeto bietet gebührenfreien Handel und einen Risk Scorer während die Krypto News Angst dominieren

Die Nachrichten treiben die meisten Trader Richtung Ausgang, doch die Wallets, die gerade Positionen aufbauen, konzentrieren sich auf den nächsten Einstieg. Institutionelle Plattformen bedienen Firmenkassen und Fondsmanager, und der Retail-Trader erhält keinen Zugang zu diesen Strukturen. Pepeto geht diesen Widerspruch direkt an und erklärt damit, warum dieses Projekt weiter Kapital anzieht, während größere Tokens an Boden verlieren.

Jeder einzelne Trade auf PepetoSwap kostet null Gebühren, sodass die Gewinne, die andere Börsen bei jedem Swap abziehen, im Wallet bleiben, wo sie hingehören. Schlechte Tokens werden vom Risk Scorer erkannt, bevor Kapital in eine Falle fließt, und genau diese Prüfung steht zwischen einem profitablen Einstieg und einem Totalverlust durch ein betrügerisches Projekt.

Beide Werkzeuge zusammen erlauben es jedem Wallet, eine Chance zu erkennen und zu handeln, ohne dass Kosten oder Fallen den Gewinn auffressen. Der breitere Markt verlor über Monate an Wert, doch mehr als 10 Millionen Dollar flossen in diesen Presale von Pepeto, weil das Netzwerk bereits Mehrwert liefert, den kein Hype allein erzeugen kann.

SolidProof hat den gesamten Code von Pepeto vor dem Start des Presales in einem vollständigen Sicherheitsaudit geprüft und bestätigt, dass alle Smart Contracts den erforderlichen Standards entsprechen. Sobald das erwartete Binance-Listing den öffentlichen Handel eröffnet, dürfte der aktuelle Einstiegspreis zum Ausgangspunkt werden, an dem frühe Teilnehmer ihre Rendite messen. Der ehemalige Binance-Experte hinter Pepeto bringt das Wissen aus Exchange-Launches mit und hat die gesamte Plattform so konstruiert, dass sie Marktchancen in Handlungsfähigkeit übersetzt.

Fazit

Die Krypto News dieses Sommers tragen die gleichen Muster, die vor dem Anstieg von PEPE sichtbar waren. Damals stiegen die Wallets ein, bevor der breite Markt das Signal bestätigte, und genau dieses Verhalten zeigt sich jetzt im Pepeto-Presale. Der Unterschied liegt darin, dass Pepeto Werkzeuge mitbringt, die vom ersten Tag an funktionieren, während PEPE ohne fertige Produkte gestartet ist. Der aktuelle Presale-Preis eröffnet ein Renditepotenzial, das beim erwarteten Binance-Listing zu einem Marktpreis werden dürfte. Die offizielle Pepeto-Website bietet den Zugang zu diesem Einstieg, und Angstphasen bringen historisch die attraktivsten Bewertungen hervor.

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Häufig gestellte Fragen

Was zeigen die aktuellen Nachrichten für Ethereum im Juli 2026?

ETH notiert bei 1.932 Dollar, während Wale über 320 Millionen Dollar in drei Tagen akkumuliert haben. Drei Verlustquartale und die Verschiebung des Glamsterdam-Upgrades prägen das Bild, doch die Wal-Käufe deuten auf Akkumulation.

Warum wächst Pepeto während der Markt Angst zeigt?

Pepeto bietet PepetoSwap und einen Risk Scorer unter der Leitung eines ehemaligen Binance-Experten. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen während der Marktangst in den Presale, und das Binance-Listing dürfte den Einstieg unwiderruflich verändern. Details auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).