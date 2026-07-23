DJ PTA-CMS: CA Immobilien Anlagen AG: Aktienrückkaufprogramm beendet

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

CA Immobilien Anlagen AG: Aktienrückkaufprogramm beendet

Wien (pta000/23.07.2026/08:35 UTC+2)

CA Immobilien Anlagen AG: Aktienrückkaufprogramm beendet

Wien, 23. Juli 2026. Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen AG gibt gemäß -- 7 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018 bekannt, dass das am 15. Januar 2026 gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG und auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 38. ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Mai 2025 gestartete Aktienrückkaufprogramm am 22. Juli 2026 planmäßig beendet wurde.

Zusammenfassung des Aktienrückkaufprogramms

Anzahl der erworbenen Inhaberaktien (ISIN AT0000641352) 2.768.907 Anteil am Grundkapital 2,94%* Höchster geleisteter Gegenwert je erworbener Aktie EUR 27,4000 Geringster geleisteter Gegenwert je erworbener Aktie EUR 21,5500 Gewichteter geleisteter Durchschnittsgegenwert je erworbener Aktie EUR 24,7594 Gesamtwert der erworbenen Aktien EUR 68.556.563,65 Beendigung des Aktienrückkaufprogramms 22. Juli 2026 Gesamtzahl ausgegebene stimmberechtigte Aktien 94.089.593 Gesamtzahl eigene Aktien 3.035.148 Anteil an der Gesamtzahl ausgegebener stimmberechtigter Aktien 3,23%

* Entspricht 2,74 % des Grundkapitals am 08.01.2026, dem Tag, an dem das Aktienrückkaufprogramm bekanntgemacht wurde. Der Unterschied ist auf eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien während des laufenden Aktienrückkaufprogramms zurückzuführen.

Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms sowie allfällige Änderungen des Aktienrückkaufprogramms wurden auf der Internetseite der CA Immobilien Anlagen AG (https://www.caimmo.com/de/ investor-relations/aktienrueckkauf/) veröffentlicht.

Rückfragen richten Sie bitte an:

CA Immobilien Anlagen AG

Christoph Thurnberger

Group Head of Corporate Finance & Governance

Telefon: +43 1 532 5907 504

Email: christoph.thurnberger@caimmo.com www.caimmo.com

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Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Christoph Thurnberger Tel.: +43 1 532 5907 504 E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com Website: www.caimmo.com ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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July 23, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)