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WKN: 876520 | ISIN: AT0000641352 | Ticker-Symbol: BZY
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23.07.26 | 09:30
23,500 Euro
-1,26 % -0,300
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
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Dow Jones News
23.07.2026 09:09 Uhr
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(1)

PTA-CMS: CA Immobilien Anlagen AG: Aktienrückkaufprogramm beendet

DJ PTA-CMS: CA Immobilien Anlagen AG: Aktienrückkaufprogramm beendet

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

CA Immobilien Anlagen AG: Aktienrückkaufprogramm beendet

Wien (pta000/23.07.2026/08:35 UTC+2)

CA Immobilien Anlagen AG: Aktienrückkaufprogramm beendet

Wien, 23. Juli 2026. Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen AG gibt gemäß -- 7 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018 bekannt, dass das am 15. Januar 2026 gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG und auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 38. ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Mai 2025 gestartete Aktienrückkaufprogramm am 22. Juli 2026 planmäßig beendet wurde.

Zusammenfassung des Aktienrückkaufprogramms 

Anzahl der erworbenen Inhaberaktien (ISIN AT0000641352)      2.768.907 
Anteil am Grundkapital                       2,94%* 
Höchster geleisteter Gegenwert je erworbener Aktie         EUR 27,4000 
Geringster geleisteter Gegenwert je erworbener Aktie        EUR 21,5500 
Gewichteter geleisteter Durchschnittsgegenwert je erworbener Aktie EUR 24,7594 
Gesamtwert der erworbenen Aktien                  EUR 68.556.563,65 
Beendigung des Aktienrückkaufprogramms               22. Juli 2026 
Gesamtzahl ausgegebene stimmberechtigte Aktien           94.089.593 
Gesamtzahl eigene Aktien                      3.035.148 
Anteil an der Gesamtzahl ausgegebener stimmberechtigter Aktien   3,23%

* Entspricht 2,74 % des Grundkapitals am 08.01.2026, dem Tag, an dem das Aktienrückkaufprogramm bekanntgemacht wurde. Der Unterschied ist auf eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien während des laufenden Aktienrückkaufprogramms zurückzuführen.

Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms sowie allfällige Änderungen des Aktienrückkaufprogramms wurden auf der Internetseite der CA Immobilien Anlagen AG (https://www.caimmo.com/de/ investor-relations/aktienrueckkauf/) veröffentlicht.

Rückfragen richten Sie bitte an:

CA Immobilien Anlagen AG

Christoph Thurnberger

Group Head of Corporate Finance & Governance

Telefon: +43 1 532 5907 504

Email: christoph.thurnberger@caimmo.com www.caimmo.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      CA Immobilien Anlagen AG 
           Mechelgasse 1 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Christoph Thurnberger 
Tel.:         +43 1 532 5907 504 
E-Mail:        christoph.thurnberger@caimmo.com 
Website:       www.caimmo.com 
ISIN(s):       AT0000641352 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784788500953 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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