Vossloh AG startet mit einer außergewöhnlich starken Auftragslage in die zweite Jahreshälfte 2026. Der Auftragseingang erreichte im ersten Halbjahr einen neuen Rekordwert und der Auftragsbestand überschritt erstmals die Marke von 1,1 Milliarden Euro. Damit bestätigt sich die anhaltend hohe Investitionsbereitschaft im internationalen Bahninfrastrukturmarkt. Operativ entwickelte sich das Geschäft ebenfalls positiv: Umsatz und EBITDA legten deutlich zu. Das EBIT und der Nettogewinn wurden jedoch durch akquisitionsbedingte Bilanzierungseffekte sowie temporäre Belastungen bei Logistik- und Beschaffungskosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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