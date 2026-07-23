Afrikas Wachstumsgeschichte wird seit Jahrzehnten falsch erzählt. Korruption, schlechte Regierungsführung, ethnische Konflikte: Diese Erklärungen greifen zu kurz. Sie sind Symptome, keine Ursachen. Der eigentliche Schlüssel liegt in der Demografie. Bei der Unabhängigkeit um 1960 betrug Afrikas Bevölkerungsdichte ein Fünftel derjenigen Asiens, vergleichbar mit Europa im Jahr 1500, einer Ära ohne wirtschaftliches Wachstum. Ohne ausreichend große Märkte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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