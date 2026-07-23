Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

Heute verkündete Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) in einer Pressemitteilung die Entdeckung einer starken neuen oberflächennahen Silber-Gold-Zone. Die neue Zone liegt nur ca. 900 m östlich der geplanten Pilotanlage und etwa 1 km nordöstlich der etablierten Main Zone.

Das herausragende Ergebnis stammt aus Bohrloch JES-26-152. Dort wurden ab 27,5 m Bohrlochtiefe 9,2 m @ 0,43 g / t Gold und rund 110 g / t Silber durchschnitten, inklusive 1,5 m @ 2,2 g / t Gold und 581 g / t Silber. Noch bedeutender ist jedoch, dass dieser hochgradige Abschnitt innerhalb einer insgesamt 35,1 m mächtigen, direkt an der Oberfläche beginnenden Mineralisierungszone mit durchschnittlich 0,16 g / t Gold und 41,15 g / IRW-Press / t Silber liegt.

Entscheidend ist dabei nicht nur der hohe Silbergehalt, sondern vor allem die Lage der Entdeckung: Unmittelbar neben bestehender Straßeninfrastruktur und in kurzer Transportdistanz zur genehmigten Pilotanlage, die sich aktuell im Bau befindet, wobei die erste Gold-Silber-Doré-Produktion für das 4. Quartal 2026 angestrebt wird…

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https://www.rockstone-news.de/tocvan-entdeckt-neue-hochgradige-silber-gold-zone-neben-pilotmine/

Unternehmensdetails

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Aktueller Kurs: 0,358 EUR (22.07.2026)

Marktkapitalisierung: 28 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien - und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen. Detaillierte Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen von Tocvan Ventures Corp. unter www.sedarplus.ca. Der Bericht dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Autor Stephan Bogner erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung und hält Wertpapiere des Unternehmens, was einen Interessenkonflikt darstellt. Investitionsentscheidungen sollten stets auf eigener Recherche und in Rücksprache mit einem Finanzberater getroffen werden. Lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Bericht.



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