* Hohe Chance, geringes Risiko* Einer unserer Favoriten* Deutliche relative Stärke* Nutzen Sie diese Kaufgelegenheit

Liebe Leser,



in den nächsten Wochen wird sich wahrscheinlich entscheiden, in welche Richtung es an den Edelmetallmärkten in den kommenden Monaten gehen wird. Wichtige charttechnische Marken verlaufen genau in dem Bereich, in dem sich der Goldpreis zurzeit bewegt. Deshalb ist die aktuelle Marktphase auch für die stark vom Goldpreis abhängigen Goldminenaktien von großer Bedeutung.



Im Moment fehlt nicht mehr viel, um bei unseren mittelfristig orientierten Indikatoren Kaufsignale für Gold zu erzeugen. Wenn das geschieht, ist bei vielen der von uns mit hohen Gewinnen verkauften Aktien der Zeitpunkt für den Wiedereinstieg gekommen. Und wenn Sie sich gegen Gewinnmitnahmen per Stop-Loss-Orders entschieden hatten, können Sie diese Signale für Nachkäufe mit exzellentem Chance-Risiko-Verhältnis nutzen.

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