Wann genau wurde ein Unternehmen insolvent? Die Antwort auf diese Frage entscheidet im Nachhinein darüber, ob die Verantwortlichen Insolvenzverschleppung begangen haben. Für nahezu jeden Manager eines angeschlagenen Unternehmens stellt die nachträgliche Beschuldigung wegen Insolvenzverschleppung ein Horrorszenario dar. "Die Geschäftsführer haben immer den Nachteil, in die Vorausschau gehen und Prämissen setzen zu müssen, während die Gerichte im Nachgang das Ganze mit dem Wissen überprüfen können, wie die Sache ausgegangen ist": So beschreibt der Restrukturierer Simon Eickmann von der Kanzlei Pluta die besondere Herausforderung, die das Haftungsrisiko für Restrukturierer so groß macht. Die gute Nachricht: "Eine sorgfältige, auf Prämissen basierende Liquiditätsplanung senkt das persönliche Risiko, in den Bereich der Insolvenzverschleppung zu geraten, um nahezu 100 Prozent." Diese Fragen beantwortet dieses FINANCE-TV-Interview: • Was genau Manager dokumentieren und wie sie vorausplanen müssen, um sich im Zweifelsfall gut verteidigen zu können • Was alles in eine gerichtsfeste Liquiditätsplanung hineingehört • Wie sehr die Realität im deutschen Mittelstand von den Notwendigkeiten abweicht Die Gesprächsteilnehmer Host: Michael Hedtstück Gast: Simon Eickmann (Partner der Kanzlei Pluta) Dieser FINANCE-TV-Talk entstand in Kooperation mit Pluta. Das Interview ist Teil 2 unserer Serie mit Pluta zu Restrukturierung und Transformation in den spannendsten deutschen Branchen. Seien Sie gespannt auf Einblicke in Immobilien, Krankenhäuer, Maschinenbau, Handel, Elektro und Automotive. Außerdem sprechen wir über die Frage, wie man Insolvenzverschleppung vermeidet. _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/