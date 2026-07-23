FUCHS hat im zweiten Quartal außergewöhnliche Ergebnisse geliefert, mit einem EBIT von 135 Mio. EUR, das die Konsensschätzungen um 25% übertraf. Organisches Wachstum, Vorabkäufe und Lieferengpässe bei Wettbewerbern führten zu starken zusätzlichen Volumina, während die Marge trotz steigender Inputkosten weiterhin expandierte. Das Management hat daher die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 460-480 Mio. EUR angehoben, obwohl der implizite Ausblick für das zweite Halbjahr vorsichtig bleibt, da eine Umkehr der Vorzieheffekte, Rohstoffinflation und höhere Anforderungen an das Working Capital erwartet werden. Dennoch verstärkt die Stärke der Umsetzung die Resilienz des Spezialschmierstoffmodells von FUCHS, und wir glauben, dass ein Teil des neu gewonnenen Geschäfts nachhaltig sein könnte, da die Kunden ihre Lieferantenbasis diversifizieren. Wir erhöhen unser Kursziel auf 49,00 EUR von zuvor 46,50 EUR und bekräftigen die Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fuchs-se
© 2026 mwb research