Wie in unserem Q3-Ausblick von gestern erwartet, hat Hoenle seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 gesenkt, da die anhaltende Schwäche im Bereich Curing, insbesondere im Druckbereich, die Umsätze und die Rentabilität belastet, was unsere vorsichtige Einschätzung vor dem Update untermauert. Wichtig ist, dass der Rückschlag konzentriert bleibt und nicht gruppenweit auftritt, da die Bereiche Adhesive Systems und Desinfektion weiterhin besser abschneiden als im Vorjahr und sich im Einklang mit den Erwartungen entwickeln. Der überarbeitete Ausblick impliziert weiterhin eine Verbesserung des operativen Ergebnisses bei stagnierenden Umsätzen, sobald der Immobiliengewinn des Vorjahres ausgeschlossen wird, unterstützt durch niedrigere Materialkosten, ein schlankeres Betriebsmodell und eine günstigere Geschäftsmischung. Wir senken unser Kursziel leicht auf 17,00 EUR, halten jedoch unsere BUY-Einstufung aufrecht, da wir der Meinung sind, dass der Markt die Qualität und das Wachstumspotenzial der anderen Vermögenswerte weiterhin unterbewertet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hoenle-ag





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