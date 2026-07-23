Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklungen im Nahen Osten sorgen für Verunsicherung und die Energiepreise setzen ihren Aufwärtstrend fort, so die Analysten der Helaba.Dies dürfte Notenbanken ein Dorn im Auge sein, wenngleich mit Blick auf die heute anstehende EZB-Ratssitzung keine Zinsänderung beschlossen werden dürfte. Entscheidend werde sein, ob Handlungsbereitschaft signalisiert werde und die im Markt vorhandenen Zinserhöhungserwartungen untermauert würden oder nicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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