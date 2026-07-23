Essen (ots) -Verwöhnzeit für die Füße: Die neue DEICHMANN FOOT CARE SPA Fußpflege-Serie.Fit für den Sommerurlaub: 5 Dinge, die Deine Füße wirklich brauchenSommerzeit ist Sandalenzeit. Ob am Strand, beim Stadtbummel oder auf Reisen, unsere Füße tragen uns durch die schönste Zeit des Jahres. Damit sie dabei nicht zu kurz kommen, lohnt es sich, ihnen etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Denn gepflegte Füße sehen nicht nur gut aus, sondern fühlen sich auch deutlich wohler an. Fußpflege ist dabei kein Luxus, sondern eine einfache Möglichkeit, dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun: ein Stückchen Selbstfürsorge.Mit seiner neuen Fußpflege-Serie - FOOT CARE SPA - bietet DEICHMANN jetzt eine Reihe praktischer kleiner Helfer im schönen Design, von der Feuchtigkeitspflege bis zum Frischekick für zwischendurch und das alles zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.1. Nägel und Haut mit Feuchtigkeit versorgenSonne, Sand und lange Spaziergänge können Haut und Nägel beanspruchen. Das Shiny Glow Nagelöl-Spray pflegt mit Mandelöl und Vitamin E, zieht schnell ein und sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild auch unterwegs.2. Für angenehme Frische sorgenAn heißen Sommertagen freuen sich Füße über eine kleine Abkühlung. Cool Breeze bietet einen erfrischenden Sofort-Kühleffekt und sorgt für ein angenehm belebtes Hautgefühl, ideal nach langen Tagen auf den Beinen.3. Barfußgefühl genießenWer im Sommer gerne barfuß oder in offenen Schuhen unterwegs ist, setzt auf Frische und Pflege. Silky Way sorgt für ein angenehmes Hautgefühl, hält die Füße trocken und macht das Tragen von Schuhen ohne Socken besonders komfortabel.4. Reibung und Blasen vorbeugenNeue Sandalen oder lange Wege können zu Druckstellen führen. Smooth Touch schützt die Haut vor Reibung, beugt der Blasenbildung vor und sorgt für mehr Komfort im Alltag und auf Reisen.5. Hornhaut sanft entfernenRegelmäßige Pflege sorgt für ein angenehmes Hautgefühl und beugt trockenen, rauen Stellen vor. Die Dream Step-Hornhautfeile aus Glas ermöglicht eine besonders sanfte und präzise Anwendung und ist dank ihrer langlebigen Glasoberfläche besonders hygienisch.Die cleveren Alltagshelfer von DEICHMANN sorgen für gepflegte, entspannte und sommerfitte Füße. Die Produkte kosten zwischen 4,99 Euro und 5,99 Euro. So steht einem entspannten Sommerurlaub mit rundum gepflegten Füßen nichts mehr im Weg.Pressekontakt:DEICHMANN SEJessica MusiolDeichmannweg 945359 Essene. jessica_musiol@deichmann.comt. 0201 8676 404Original-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56381/6319918