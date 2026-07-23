Silber: Hochgradige Treffer treiben die Exploration voran

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Defiance Silver hat neue Bohrergebnisse vom San-Acacio-Gebiet des Zacatecas-Projekts vorgelegt. Die jüngsten Diamantbohrungen bestätigen nach Unternehmensangaben silberreiche Zonen im Veta-Grande-System und sollen das geologische Modell für eine geplante Mineralressourcenschätzung stärken.
Defiance Silver hat neue Bohrergebnisse vom San-Acacio-Gebiet des Zacatecas-Projekts vorgelegt. Die jüngsten Diamantbohrungen bestätigen nach Unternehmensangaben silberreiche Zonen im Veta-Grande-System und sollen das geologische Modell für eine geplante Mineralressourcenschätzung stärken.
Hohe Silberwerte in mehreren Bohrlöchern
Die nun gemeldeten Ergebnisse stammen aus den Bohrlöchern DDSA-26-82 bis DDSA-26-88 und umfassen zusammen 1.700 Meter Bohrungen. Besonders auffällig war Bohrloch DDSA-26-85 mit 0,35 Meter und 1.470
Gramm Silber pro Tonne innerhalb eines breiteren Abschnitts von 4,28 Metern mit 136,23 g/t Silber. Dasselbe Bohrloch enthielt außerdem 0,41 Meter mit 1.175 g/t Silber und 1,92 g/t Gold innerhalb
eines 28,06 Meter langen Abschnitts mit 142,21 g/t Silber. Auch weitere Bohrungen lieferten mineralisierte Intervalle. DDSA-26-83 traf unter anderem 2,60 Meter mit 227 g/t Silber innerhalb von 8,48
Metern mit 132,87 g/t Silber.
Zusätzlich meldete Defiance dort 4,18 Meter mit 32,75 g/t Silber, 0,79 g/t Gold, 1,32 Prozent Blei und 4,12 Prozent Zink. In DDSA-26-86 wurden 0,72 Meter mit 507 g/t Silber und 0,37 g/t Gold gemessen, während DDSA-26-88 0,35 Meter mit 641 g/t Silber und 0,14 g/t Gold enthielt. Bei den genannten Intervallen handelt es sich um Bohrlochlängen. Defiance schätzt die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Zonen auf etwa 50 bis 80 Prozent dieser Längen.
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