Der Halbleitersektor bleibt in Bewegung. Nach den jüngsten Zahlen von Texas Instruments kam es zwar zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen, doch die operative Lage ist klar: Die Nachfrage nach Chips bleibt stark. Die Quartalszahlen sind kein Warnsignal, sondern ein weiterer Hinweis darauf, dass der langfristige Infrastrukturtrend intakt ist.• Texas Instruments hat Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert.• Die Aktie gab trotz starker Zahlen nachbörslich nach.• Für Micron, KLA und Applied Materials bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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