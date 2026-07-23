Schon wieder rote Vorzeichen bei Vonovia. Die Aktie notiert im frühen Donnerstagshandel leicht im Minus. Die Hoffnung auf eine Aufhellung des stark eingetrübten Chartbilds hat somit einen weiteren Dämpfer erhalten. Die erneute Kursschwäche hat einmal mehr einen einfachen Grund.Kurz und knapp• Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist auf 3,20 Prozent gestiegen. • Höhere Zinsen sind Gift für Vonovia und Co.• Das Chartbild bleibt massiv angeschlagen.Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist auf 3,20 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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