Bern (ots) -Eine neue Sonderkollektion auf Play Suisse umfasst eine spannende und vielseitige Mischung aus Dokumentarfilmen. In der neuen Kollektion werden eindrückliche Hintergrundgeschichten aus der Tierwelt, mutige Unterfangen aus der Wissenschaft und Erzählungen aus dem Herzen der Schweiz präsentiert. Ein besonderes Highlight ist der Film "Le retour du Balbuzard", in dem zwei Biolog:innen versuchen, den Fischadler in die Schweiz zurückzubringen.Die neue Sonderkollektion "Die schönsten Sommerdokus" auf Play Suisse (https://www.playsuisse.ch/de/browse/collection/370087) lädt Zuschauer: innen auf Entdeckungsreisen in fremde Welten ein. Auf der SRG-Streamingplattform Play Suisse beleuchten 14 Dokumentarfilme ungewohnte Perspektiven und erzählen eindrückliche Geschichten aus der Tierwelt und der Wissenschaft. Zudem beleuchten sie die Schweiz aus verschiedenen Blickwinkeln - von der Schweizer Musikgeschichte bis hin zum boomenden Tourismus. Die vielfältige Auswahl hält für unterschiedliche Interessen spannende Entdeckungen bereit.Von Nepal bis TaraspDie Sonderkollektion erzählt Geschichten aus nah und fern.- In "Oltre la luce" von Stephan Chiesa engagieren sich der Protagonist Daniele gemeinsam mit drei ETH-Studierende in Nepal. Sie wollen ein Wasserkraftwerk bauen und damit sechs abgelegen Dörfer im Himalaya mit Strom versorgen. Das Projekt entwickelt sich auch zu einer menschlichen Herausforderung, denn nichts kommt so, wie es geplant war.- Bei "Das Geheimnis von Bern" von Stascha Bader dreht sich alles um die Bundesstadt und ihre wichtige Rolle in der Mundartmusik. Bader begibt sich auf eine Art musikalische Spurensuche und blickt dafür auch weit in die Vergangenheit der Berner Musiktradition. Seine Spurensuche entwickelt sich zu einer Reise zu den Wurzeln der Schweizer Identität.- Im Film "Überrannt - Overtourism in der Schweiz" beleuchtet Jörg Huwyler den boomenden Tourismus in der Schweiz. Er begleitet eine asiatische Reisegruppe in der Zentralschweiz und im Berner Oberland, dokumentiert den Arbeitsalltag einer Zugbegleiterin und zeigt ein Dorf, das nach einer Netflix-Serie überrannt wird. Gefilmt hat Huwyler grösstenteils mit dem eigenen iPhone, so konnte er sich in die Touristengruppe einfügen und näher an die Reisenden herankommen.- Das Schloss Tarasp steht im Zentrum des gleichnamigen Films von Susanna Fanzun und Oliver Conrad. Über drei Generationen wurde es von der Familie der Regisseurin verwaltet. Mit dem Künstler Not Vital begann 2016 ein neues Kapitel. Die Regisseurin erzählt die Geschichte der jahrhundertealten Burg, ergänzt wird der Dokumentarfilm durch animierte Elemente.Zwei Biolog:innen bringen den Fischadler in die Schweiz zurückEin besonderes Highlight der Kollektion ist der Dokumentarfilm "Le retour du Balbuzard" von Stephan Rytz. Im Film werden die zwei Biolog:innen Wendy und Denis begleitet. Sie widmen sich gemeinsam dem ehrgeizigen Unterfangen, den verschwundenen Fischadler wieder in der Schweiz anzusiedeln. Vor gut einem Jahrhundert zog sich der imposante Vogel in nördlichere Regionen Europas zurück und. Insbesondere die Forstwirtschaft und die industrielle Entwicklung führten zu seinem hiesigen Aussterben. Im Film wenden sich Wendy und Denis an einen Experten aus Schottland, der sie bei ihrem Vorhaben unterstützt.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRGianna Blummedia@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100941387