Die Ergebnisse von Intershop für das erste Halbjahr 2026 zeigen deutliche Fortschritte der Restrukturierung des Unternehmens und dem Übergang zur Cloud. Die Gesamtumsätze sanken um 9% auf 15,8 Mio. EUR, während die Cloud-Umsätze um 4% stiegen. Der Cloud-Auftragseingang erhöhte sich um 26%, und das EBIT wurde positiv, da die Gesamtkosten um 14% sanken. Das Servicegeschäft kehrte in die Gewinnzone zurück, der Net New ARR im zweiten Quartal wurde ebenfalls positiv, und Intershop gewann im Laufe des Quartals vier neue Kunden hinzu. Die KI-Agenda gewinnt an Fahrt, mit einem Auftragseingang von 0,8 Mio. EUR und 15% der Cloud-Kunden, die mindestens ein KI-Produkt nutzen. Wir haben unsere Schätzungen angehoben, um die niedrigere Kostenbasis, die verbesserten Service-Margen und einen besseren Umsatzmix widerzuspiegeln, erhöhen unser Kursziel auf 2,30 EUR von 1,80 EUR und bestätigen die Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/intershop-communications-ag
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